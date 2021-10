En columnas anteriores he hecho referencia a los riesgos mortales para las personas y a las enormes pérdidas económicas para el país, ocasionadas por los atentados contra la infraestructura petrolera. También a los efectos negativos sobre la fauna, la flora, el aire y las aguas. Daños ambientales que -además- afectan los cultivos y capturas de peces de campesinos, pescadores e indígenas establecidos en zonas cercanas. En columna de marzo 20/2019 reiteraba que este tipo de terrorismo (y los otros) empobrece aún más a las poblaciones vulnerables. Por lo mismo, vale la pena reiterar que resulta difícil comprender las motivaciones para cometer estos demenciales atentados; que no obedecen a ninguna lógica social, económica ni política pues afectan a gente del pueblo y al ya gravemente deteriorado medio natural.

El pasado viernes se registraron dos atentados contra oleoductos de Ecopetrol en Barrancabermeja. Según el Secretario Distrital de Medio Ambiente “fueron tres hectáreas las que se impactaron”. “Hubo explosión, derrame de crudo e incendio. Esto afectó el suelo, fuentes de agua y flora y fauna” (Vanguardia, octubre 16/2021). Un comunicado de Ecopetrol (octubre 15) señaló que “el evento afectó suelos y vegetación”. “No hubo afectación de personas”. Ecopetrol hizo un llamado “para que cesen estos delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias para el medio ambiente y afectan las actividades de las comunidades y de la industria petrolera”.

Un comunicado -suscrito por el ELN- señaló que “nuestras fuerzas guerrilleras ejecutaron acción de sabotaje contra líneas de oleoducto Cira – Infantas... de Ecopetrol”. Y señala “Pueblo colombiano cuenten con nosotros para seguir luchando por los cambios y la construcción de una sociedad más justa, más humana y equitativa”. ¿Construir una sociedad más justa destruyendo el medio natural y afectando gravemente a campesinos y pescadores? Sin embargo, la prensa informó que el alcalde de Barrancabermeja declaró que “estos atentados no se los puede atribuir a algún grupo al margen de la ley, debido a que en esa zona no operan”. “El gobernador de Santander dijo que se verifica el comunicado del ELN para estudiar su veracidad”(Caracol radio, octubre 16). En el momento de escribir esta nota, se anuncian recompensas por información y no existe claridad sobre qué grupo continúa con estos atentados.