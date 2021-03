¿Se apagan las empresas que producen carbón?

El pasado mes de febrero, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintracarbón, advirtió: “se aproxima una masacre laboral en la costa norte colombiana, más exactamente en la zona donde se da la explotación del carbón”. “Más de 5 mil trabajadores directos e indirectos se encuentran a punto de perder sus empleos, debido a que la empresa Prodeco presentó en febrero una renuncia al título minero, implementó un plan de retiro voluntario para sus empleados y adelanta trámites... relacionados con una solicitud de despido masivo de los trabajadores”. En febrero 22, Sintracarbón informó: “este fin de semana se produjo el primer despido masivo en las explotaciones mineras de la empresa”.

Sintracarbón también se pronunció sobre “la posible salida de 450 trabajadores de Cerrejón” (02/25/2021). En el caso del Cerrejón, una denuncia puesta por organizaciones ambientales y sociales ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que el Cerrejón “ha causado graves impactos ambientales adversos” y que en los reportes “nunca han incluido las probadas huellas que deja su accionar en La Guajira como: escasez de agua, tierras estériles, contaminación del aire, entre otros”. Así mismo advierten que “las compañías no han respetado los derechos humanos” (El Espectador, 01/21/ 2021).

La crisis del carbón es un fenómeno mundial. Por ejemplo, un análisis de S&P Global Market Intelligence (02/16/2021) señala: “Desde el cuarto trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2020, el empleo y la producción promedio trimestral de carbón en los EE.UU. cayeron un 25,2% y un 34,0%, respectivamente”. “La industria de la minería del carbón ha estado en declive durante décadas”.

No son problemas recientes, en columna de octubre 9 /2019 (Empleos verdes reducirían desempleo) citaba publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con la crisis que enfrentan los productores de carbón. Crisis que agudizan los graves problemas sociales y económicos que aquejan a países como Colombia. Problemas que no se solucionarán aferrándose al pasado, como todavía plantean algunos, sino asimilando la realidad presente. Como señalaba en mi columna, en los últimos años son las energías alternativas, la economía circular, la agricultura ecológica y demás empleos verdes -y no los combustibles fósiles- las fuentes de millones de empleos en países con mejores indicadores sociales y económicos que los de Colombia.