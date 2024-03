Contratación en el Pipe 2.0

“ Invertir en educación es construir paz y equidad”. Así inició su intervención el viernes anterior la ministra de educación Gina Parody, a propósito de la presentación en Bucaramanga del Programa de Impulso a la Productividad y el Empleo ( Pipe 2.0).

Que por primera vez en la historia reciente el presupuesto para educación sea superior al de la guerra, que se haya diseñado un Plan de Infraestructura Educativa por un monto de 4.5 billones de pesos para construir 30.000 aulas escolares, de las cuales en Santander se construirán 1256, equivalentes a 52 colegios, que la jornada única no sea exclusiva de la educación privada y que en 2018 tengamos 2.3 millones de niños en jornada única son cuatro muy buenas noticias. Lamentablemente, la ratificación hecha por la ministra sobre la forma como se contratará la infraestructura desentona con la bondad del proyecto. En efecto, no existe explicación válida para que en una inversión billonaria de recursos públicos se acuda al expediente de los regímenes especiales para seleccionar los contratistas, ni existe razón de peso para eludir la ley 80 de 1993.

El establecimiento de un modelo de contratación incluyente, participativo, sin “empaquetamientos”, como los utilizados por FINDETER en convocatorias anteriores, sin exigencias innecesarias como cupos de crédito o experiencias que desbordan las posibilidades de la pequeña y mediana ingeniería que es idónea para construir las aulas nuevas pero le impiden acceder, no solo mejoraría los niveles de rendimiento escolar sino que se ofrecería una oportunidad válida a las empresas contratistas, a quienes hoy el “ amarre” de los pliegos, consecuencia de compromisos electorales, las han marginado de la contratación con las Entidades Territoriales.

Otro reparo a la ejecución del Pipe 2.0 tiene que ver con la contratación de los 57 proyectos de “ Vías para la Equidad”, de los cuales, según la ministra Abello, se han convocado 37 y se han cerrado 7, con una respuesta satisfactoria como quiera que se han recibido 300 ofertas, las cuales podrían haberse multiplicado por dos o por tres si no se hubiese impuesto la equivocada determinación del vicepresidente Vargas Lleras de combatir la corrupción mediante la supresión de los anticipos. La corrupción no está en la forma de pago, la corrupción se manifiesta en los pliegos de condiciones. La supresión de anticipos solo logra encarecer las obras, beneficiar la banca y dejar por fuera a muchos que no cuentan con un “músculo financiero” absolutamente extraño a los contratos de obra pública. La ejecución está empezando, si hay voluntad es posible corregir.