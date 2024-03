Esfuerzo y oportunidades facilitan éxito en los hijos

Hemos tratado por todos los medios que nuestros hijos sean exitosos y felices. Sin embargo, encontramos en el entorno en que se desenvuelven obstáculos difíciles de vencer como sus amigos, el trago, las mujeres y, al terminar sus carreras, la falta de empleo.El hijo mayor de 24 años terminó Ingeniería Industrial con excelentes resultados académicos.

Tristemente después de 2 años no ha podido trabajar porque le piden experiencia y no tenemos palancas. La niña de 17 años cursa 2º semestre de Ingeniería civil. La preocupación principal es con el mayor porque se siente triste y decepcionado al ver que no le brindan oportunidad para demostrar sus capacidades. Nuestro hijo está en depresión y ya no quiere insistir porque se siente un fracasado. Por favor, Doctor Jorge Eliécer Díaz Wilches, díganos cómo podemos ayudar a nuestro hijo.



RESPUESTA

Estimado señor: Es innegable que no basta con formar bien a los hijos.Lo anterior implica esfuerzo propio, disciplina personal y esa fe viva que impulse a su hijo a demostrar lo capaz que puede ser.

Siéntese a conversar con él y propóngale la elaboración de un portafolio de servicios donde ofrezca consultorías y asesorías a pequeñas y medianas industrias, teniendo en cuenta sus necesidades, y sobre áreas donde reconozca conoce, disfruta y puede orientar con asertividad.Es el comienzo de satisfactorias experiencias y maravillosas oportunidades. ¡Manos a la obra!.



REFLEXIÓN

Con fe viva, disciplina, esfuerzo y pasión, el ser humano estará preparado para enfrentar las más difíciles pruebas del camino.

Papá y mamá engendran un compromiso sagrado de inculcar en sus hijos esa fuerza interior, ese poder inquebrantable de perseverar, resistir, persistir e insistir para vencer.Se deben implementar políticas educativas, empresariales y sociales que faciliten la consecución de empleo en aquellos profesionales que no han podido ingresar al mercado laboral por falta de experiencia.

Pero ¿qué ha venido pasando? Algunos de ellos mágicamente consiguen empleo, mientras otros, que representan el pan de cada día, aún después de meses o años, siguen aguardando esa oportunidad.