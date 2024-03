Quiero ser un buen papá

No he podido adaptarme al uso continuo del computador por parte de mis hijos. Ellos cuentan con 14 y 16 años.

Han sido buenos estudiantes incluso el mayor está por culminar su bachillerato pero últimamentese han vuelto adictos a la tecnología lo cual nos ha distanciado demasiado. Mi esposa me dice que me relaje, que no me angustie, que deje de ser tan intenso y controlador.

Que les permita ser ellos mismos.Me preocupa el futuro de mis hijos y por eso he querido pedirle ayuda para que me indique la manera como debo hablarles y los cambios que debo lograr para que no sientan que soy un mal papá.Espero sus comentarios. Gracias.

Respuesta

Distinguido señor: Me permito felicitarle porque hasta el momento ha demostrado ser un buen papá. Debe reconocer sus errores en la formación de los hijos para iniciar un proceso de cambio y mejoramiento. Ellos son adolescentes luego evite tratarlos como niños. Fíjeles horarios para el manejo del computador e incluso de sus aparatos móviles, cerciorándose que cumplan con los compromisos establecidos.

Facilite con su esposa espacios de diálogo propiciando salidas a caminar, yendo al cine, instaurando tertulias para compartir talentos o analizar videos. Compartan con alegría la graduación del mayor. En sus manos está crear un ambiente de confianza, respeto, alegría y amor. ¡Manos a la obra!

Reflexión

No basta con facilitarles la vida a nuestros hijos dándole todo cuanto pidan o llenándoles de cosas materiales.

Hay que inculcarles valores, enseñarles a ser autónomos, disciplinados, dispuestos a esforzarse por lograr lo que desean siendo responsables en el manejo de sus vidas.

Acostumbrémonos a escucharles con atención y sin interrupción, comprendiendo, valorando y respetando sus opiniones. Jamás olvidemos que somos sus primeros maestros.Ellos deben ser conscientes del manejo responsable de su propia vida defendiendo sus valores, respetando las diferencias y aceptando las consecuencias de sus actos. Participo a los lectores de mi columna “Hablemos claro en familia” que hoy 7 de septiembre celebro 20 años ininterrumpidos de publicación a través de la casa periodística Vanguardia Liberal.

Agradezco su confianza y lealtad a un espacio donde hemos podido aprender de casos expuestos en la vida real. Encomiendo a Dios sus familias para que unidas en la fe, respeto, comprensión, disciplina y el amor sean un digno ejemplo de paz, perdón, reconciliación y mucha felicidad. Mil gracias.