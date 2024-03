Cómo divertir a los niños con su comida

Estamos muy preocupados con miesposo al ver como nuestro pequeñode cuatro años no le gusta comer.

Es un suplicio para que ingiera cualquiertipo de alimento. No le gusta comer carne, pollo,pescado o frutas. Come solo arroz y por supuestodulces. Con verduras ni se diga. Nopuede imaginar todo lo que hemos hecho peronada nos ha funcionado. Esperamos su orientación.Mil gracias por su comprensión.

Respuesta

Estimada señora: Llegó el momento de poner afuncionar la imaginación a la hora de buscarsoluciones para que su hijo se alimente de maneradivertida y saludable. Las combinacionesde frutas y verduras, cereales y carnes, espaguetiscon pollo o atún, compotas, cremas deverdura con sustancia de pollo adornadas enforma de casita con papa fosforito, en forma deanimales como patos, osos, gusanitos, pescados,caracoles, loros, tortugas o personajes llamativosfunciona de manera mágica.

Al ver un plato adornado los niños se motivanno solo al verlo sino al consumirlo. Causa granalegría escuchar: Mami: ¿me das una carita feliz?

Es un puré de papas con ojitos de uvas pasas,nariz de zanahoria y boquita de fresa.

Conesta manera divertida y atractiva puede influenciarpositivamente a su hijo para que veay sienta la comida como agradable, atractiva yemocionante. ¡Creatividad!. He ahí el secreto.

Reflexión

Papá y mamá deben sorprender a los hijos ensu alimentación siendo creativos, divertidos yoriginales.

Hacerlo significa crear un vínculo afectivo sólido,armonioso, afianzado en una relación familiardonde reine un ambiente de alegría, confianza,seguridad y mucho amor.

Decorar la comida de los niños resulta emocionanteporque aspiramos impresionarles y motivarlespara que se coman la carita feliz delpuré de verdura y pollo, o los pollitos de huevo,los delfines de banano o la sabrosa ensaladade frutas en forma de jardín, el loro y el gatocon piña.

Esta estrategia motivacional influye de maneradecisiva en su desarrollo físico, mental y emocional.

Su cuerpo utiliza nutrientes de los alimentoscomo proteínas, carbohidratos y grasas,lo cual permite que su cuerpo funcione correctamentefortaleciendo de paso su sistemainmune.Combine juego, ejercicio, comida sana, divertiday un buen descanso.

Deje que su imaginaciónfluya para que comer en los niños se conviertaen una experiencia divertida y fascinante.Ahí hay una fórmula que nunca falla.