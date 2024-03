Rafael Horacio está de amarrar

Los pitos, frenadas, aceleradas y ruido de los exhostos de los carros, motos, buses y taxis están volviendo loco al Director de Tránsito, Rafael Horacio Núñez. La presión derivada del caos en la movilidad urbana y las exigencias políticas de su jefe, el concejal Henry Gamboa, lo tienen al borde de un ataque de nervios.

Es que en palabras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés laboral es una “enfermedad peligrosa”, que perjudica la producción y el desempeño profesional, al afectar la salud física y mental de los trabajadores y afectar su relación con su entorno. Hay que tener en cuenta que el estrés, además de producir tensión muscular, sudoración, palpitaciones y daño estomacal, también produce ataques de ira, enfado e irritabilidad. Y es que no de otra manera se puede explicar el odio del Director de Tránsito para con los conductores de los vehículos que transitan por las calles de la ciudad.

El primer síntoma de desequilibrio que se le percibió a Núñez fue el establecimiento de un pico y placa de cuatro dígitos sincronizado a las fases lunares, horóscopo y tipo de sangre de los conductores, medida que terminó fracasando antes de su implementación. El segundo síntoma de repudio vino por cuenta de la tentativa de dejar en manos de un particular el “generoso” negocio de las fotomultas. La tercera, ya en un acto desesperado de venganza contra los conductores, fue el de mandar a operativos de control a funcionarios camuflados de blue jean, pantaloneta y chancletas pero sin pito. Pero el cuadro clínico de odio y persecución contra la ciudadanía ha empeorado, a partir de hoy. Violando la Constitución y la ley, quería comenzar el cobro automático de sanciones para aquellos vehículos sin revisión tecnomecánica vigente. Es decir todo vehículo, así esté estrellado, varado o guardado en pedazos pero con matrícula de tránsito, puede ser sancionado vía correo por no haber realizado su revisión. Algo así como si el Gobierno le cobra y manda un pasaporte, así no vayan a viajar nunca.

¡Que susto! ¡Rafael “locancio” va terminar ladrándoles a las ruedas de los vehículos en las calles!