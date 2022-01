Sin lugar a dudas, la unión de esfuerzos y el trabajo conjunto entre los gobiernos departalmentales y municipales, son fundamentales para lograr unos mejores resultados en la gestión y en el desarrollo y progreso de las comunidades que habitan en su jurisdicción, dado el estrecho relacionamiento que existe por norma en diversos temas de orden local y regional y la participación en entidades públicas de interés común.

Al no existir estas condiciones y cada quien querer mostrar su poder y sus ejecutorias, hace que los logros sean menores a las que serian posibles con el trabajo mutuo y coordinado en búsqueda de un mismo objetivo. Las alianzas que dan frutos se hacen en ambientes de cordialidad y respeto mutuo a las normas, y sin búsqueda de protagonismos y réditos de diferentes tipos.

Con anterioridad, y a pesar de diferencias políticas que en algunos casos afectan el trabajo conjunto, la mayor parte de los gobernantes de turno han sabido superar las dificultades externas y unirse en torno a propósitos y proyectos, involucrando en muchos de ellos a lideres políticos y sector privado, convenciendolos que remando todos en un mismo sentido, llegarán juntos y pronto a alcanzar el objetivo propuesto.

Desafortunadamente, en la actualidad las relaciones entre el Gobernador del departamento y el Alcalde de Bucaramanga no son las mejores y consabidas están las razones de sus diferencias, sobre las cuales no me voy a detener y juzgar. Son hechos pasados que deben superarse, dejar enseñanzas y mirar hacia adelante, pensando en los dos últimos años que les quedan en los cargos, lo que podrían hacer juntos en este corto tiempo y lo que dejarían proyectado para los futuros gobernantes.

La construcción de vías es una de las mejores formas para generar buenos recuerdos y uno de los factores de mayor impacto en el desarrollo socioeconómico, y en eso estamos muy atrasados. Se empantanó la doble calzada La Virgen-La Cemento, se paró la Conectante C1, C2 y llevamos años esperando el Anillo Vial Externo; el cual está suficientemente estudiado. Estas obras son fundamentales para desembotellar en buena parte el Area Metropolitana de Bucaramanga. Qué bueno sería que estos personajes, en lugar de estar distanciados, se unieran y nos dejaran antes de irse, alguna de estas obras. Como dice el dicho: “Obras son amores y no buenas razones”.