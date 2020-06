Las locuras del consumismo

En días pasados vivimos el primer día sin IVA, estrategia di-señada por el gobierno desde antes de la pandemia, con el ánimo de incentivar el mercado y favorecer a comerciantes y compradores con descuentos con cargo al fisco nacional.

Los resultados de esta experiencia ya son conocidos por us-tedes; en lo económico se dio un crecimiento en las ventas del 158%, una aglomeración de gentes inescrupulosas e in-controlables en los almacenes y una enorme desobediencia del aislamiento social.

Los beneficios económicos resultan mínimos ante los ries-gos de contagio, y aunque las ventas por plataforma crecie-ron en un 800%, desafortunadamente muchos acudieron en forma personal a los centros comerciales, enloquecidos por los descuentos e ignorando su responsabilidad individual y colectiva ante la pandemia.

Si miramos los productos de mayor venta, en su gran mayo-ría corresponden a productos importados de entretenimiento, electrodomésticos y equipos de sonido y video, no indispen-sables en épocas de crisis. Si analizamos sus compradores, corresponden a tarjetahabientes de clase media y alta, por-que los pobres no tienen tarjetas y si las poseen no tienen fondos.

No podemos pretender, con tres días sin IVA, compensar las pérdidas acumuladas por el sector comercial en tres meses de cuarentena, como tampoco creer que se recuperaran los empleos perdidos, pero sí, un día de aglomeraciones gene-ran muchos contagios e impactan en demasía los costos de atención en salud y la mortalidad por coronavirus.

No estoy en contra del comercio, este es indispensable, es-toy en contra de la sociedad de consumo y de la publicidad que genera necesidades no necesarias. Respeto el criterio de cada quien para hacer con lo suyo lo que desee, aún con su propia vida, pero es equivocado para quienes no lo tienen dejarse convencer y caer en la cultura malévola del consu-mismo a ultranza, llenarse de deudas y luego tener dificulta-des para cubrir los gastos fundamentales de si y de su fami-lia.

Se acercan dos días más sin IVA y si se quiere continuar se deberían tomar medidas para evitar lo sucedido. Se debe pensar en aplicar solo medios virtuales para la compra, ex-tenderla por varios días si fuere necesario, utilizar esquemas de pico y cédula, aplicarlo solo para productos nacionales o disminuir el IVA en una pequeña proporción de manera per-manente.

Personalmente creo que este tipo puntual de incentivos al consumo masivo son perversos, no aportan socialmente, ayudan muy poco a la reactivación económica y causan caos en los establecimientos y hasta en las plataformas vir-tuales.