Se ha despertado un gran debate a nivel mundial sobre la exigencia del carnet de vacunación para la asistencia a actividades públicas y laborales en algunos países, mientras otros lo han implantado como prerrequisito para ingresar a su territorio, buscando controlar el covid.

Consideran los opositores a esta medida, que toda persona es libre de aceptar o no cualquier intervención en su cuerpo, lo cual es cierto, pero en el caso de la pandemia, la no vacunación, no solo pone en riesgo la salud personal, también la salud de todas las personas con quien habitan o comparten espacios.

La libertad es un derecho fundamental de los humanos, pero ella no es ilimitada, va hasta donde no afecten los derechos de otros, los cuales se vulneran al someterlos a un mayor riesgo de ser contagiados. No vacunarse es atentar contra su propia vida y cada quien decide sobre ella, pero es también atentar contra la vida de los demás.

Podrán decir los contradictores que existen medios preventivos menos invasivos que disminuyen los riesgos, pero no los desaparecen. La respiración es la principal forma de transmisión y al inspirar el aire expirado por personas contagiadas, dependiendo de la carga viral y las condiciones personales, se generará la enfermedad, la gravedad y la muerte.

Los carnets no son cosa nueva en nuestro medio, existen en los esquemas de vacunación para la infancia y ha sido la mejor arma para erradicar otros virus en la gran mayoría de los países. Solemos someter a los niños indefensos a la vacunación para evitarles una serie de enfermedades, pero no queremos que lo hagan con nosotros los adultos. Este documento se exige para el ingreso a la actividad escolar, sin mayor protesta de los padres, a pesar de estar esas enfermedades practicamente erradicadas en nuestro país.

Son entendibles los miedos a los efectos secundarios, son nuevas vacunas, nuevas tecnologías, pero la ciencia ha avanzado mucho desde 1796, época en que se descubrió la vacuna para la viruela y hoy en día, los estudios científicos previos al uso humano son inmensamente superiores en rigurosidad a los de entonces.

Otros dirán que el vacunarse no exime de ser contagiado y morir por covid, allí el sistema inmunológico juega un papel muy importante para el desarrollo de la enfermedad, pero lo que sí está demostrado es que ese riesgo es mínimo. De 164 millones de vacunados en EEUU, solo 46 por millón han presentado la enfermedad y 9 por millón han fallecido.

Quedan estos comentarios para la reflexión y el debate.