Han pasado cuatro años desde que escribí para este diario una columna sobre el negocio de la política y si miramos qué ha cambiado, podría decir que casi nada. Seguimos los mismos con las mismas, una inversión de inmensas sumas de dinero por parte de las campañas, orientados a comprar votos mediante la intermediación de gamonales de pueblo, líderes comunales y de opinión, encuestadores y medios de comunicación; además de grandes equipos humanos trabajando día y noche para inundar las redes sociales con información sesgada y noticias falsas, que inclinan la percepción comunitaria a favor de su patrón y en contra de sus adversarios.

La financiación proviene de recursos propios y aportes de contratistas o seguidores, los cuales esperan recuperar sus dineros y mucho más, con el otorgamiento de contratos o vinculación a cargos administrativos del gobierno, desde donde puedan obtener réditos económicos personales.

Los unicos cambios que se perciben están en la menor actividad proselitista en la plaza pública, en buena parte presionados por la pandemia, y una mayor utilización de los medios de comunicación, cuya productividad en votos es superior a la obtenida con las tradicionales concentraciones políticas en los parques principales, muchas de ellas conformadas por comunidades traídas de otros pueblos, que por una propina o un sancocho se pegan el viaje para hacer presencia, dando falsas imágenes de muchos seguidores del candidato.

Adicional a ello y a diferencia del pasado, resalta la ausencia de propuestas concretas sobre el qué hacer y cómo hacer para solucionar los problemas del país, siendo sus intervenciones encaminadas a controvertir lo expresado por otros candidatos y denigrar de ellos con verdades a medias; sin que importen los planes de gobierno que otrora eran importantes para influenciar la decisión de los sufragantes y dejar constancia de los compromisos adquiridos por el candidato. Solo la mención superficial de los problemas que traemos desde hace decadas y las promesas de su solución, son parte de sus discursos.

La situación es más critica que antes cuando se trata de la elección de congresistas, al ser en su mayoría personajes desconocidos, sin mayor trayectoria política, solo interesados en una curul que les permita tener una buena remuneración en el presente, ingresos extras de diferente género, tráfico de influencias, cuotas burocráticas y abultadas pensiones futuras.

De seguir como vamos, nuestra democracia no tiene futuro y cada proceso electoral que pasa nos acerca más a una dictadura, de la cual no sabemos si saldremos. No podemos seguir en las mismas.