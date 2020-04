En estos días de enclaustramiento me he puesto a pensar en las epidemias que han afectado el país y recordar los finales del siglo XIX cuando la lepra se volvió un problema de salud pública, con inmensas repercuciones en la economía del país y el comercio nacional e internacional. Por la época Colombia se debatía en una inmensa inestabilidad política, con una serie de conflictos armados que incrementaban la pobreza existente y las migraciones poblacionales, llevando estas últimas a una proliferación de enfermedades infectocontagiosas a otras regiones, especialmente en las zonas montañosas del altiplano cundiboyacense y el sur de Santander. Las manifestaciones físicas de esta enfermedad generaban el rechazo de la población y la exageración en el número de afectados, en épocas en que no existían estadísticas confiables, como tampoco laboratorios adecuados para corroborar los diagnósticos.

El problema fue tan grave que llegó a internacionalizarse la idea de ser Colombia un país de leprosos y sufrir en parte el aislamiento en el comercio y la limitación en la inversión extranjera por esta causa, hasta el punto de tener que intervenir el gobierno de turno, tomar medidas a nivel interno, trabajar con la diplomacia para cambiar esta percepción, elaborar estadísticas serias, montar laboratorios de diagnóstico, difundir la información y revertir el miedo que cundía en todos los lares sobre esta enfermedad en el país.

Adicional a ello y durante el mandato de Rafaael Reyes, ya comenzando el siglo XX, como política de gobierno, se crearon los leprocomios, con la idea de concentrar allí este tipo de enfermos, para evitar el contagio de la población sana, asumiendo el Estado los costos de atencion especializada y el sostenimiento de las personas que habitaban en estos lugares.

Al final se demostró que no eran tantos los enfermos de lepra, solo el 16% de los que se decían. Además, se controló la enfermedad, desapareció el estigma y se reactivó la economía en las zonas que se consideraban afectadas.

¿Será que en este caso de la pandemia por coronavirus, podríamos aplicar algunas experiencias de esa enseñanza y aunque las épocas son muy diferentes y las enfermedades también, podríamos pensar en crear espacios para albergar en forma temporal, aquellas personas con diagnósticos confirmados por laboratorio, para que estén fuera de su hogar, evitando el contagio del resto de familia y contaran con subsidio del Estado para su funcionamiento, permitir que las personas no contagiadas puedan retornar a sus labores normales, con menores costos para la economía nacional?

¿Será que podríamos contar con el apoyo de toda la industria hotelera del país, que en este momento se encuentra casi cerrada, para desarrollar esta idea?

Indudablemente esto implicaría unas campañas masivas de diagnóstico temprano, con pruebas de laboratorio aun entre la población asintomática, dado que el 80% de los contagiados pueden no tener síntomas y ser trasmisores.

Así como vamos a tener que vacunar a toda la población cuando la vacuna aparezca, hoy podríamos mitigar las consecuencias de la pandemia. Vale la pena anotar que hoy son menos los enfermos que los encerrados en sus casas, sin saberse hasta cuándo.