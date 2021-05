En esta crisis tan profunda y multifactorial en que nos encontramos, no vale la pena la discusión sobre la mayor o menor conveniencia de una de estas alternativas para solventar los problemas económicos de un 43% de la población colombiana. Tenemos que echar mano a las dos alternativas, la primera para apagar en parte el incendio y el segundo, para dar una solución a largo plazo, viable y sostenible.

La dificultad en los subsidios están relacionados con el volumen de su costo y la escasez de recursos en las arcas fiscales, dado el gasto originado por la pandemia y los menores ingresos como consecuencia de la recesión económica.

En estas condiciones, no cabe duda que las únicas opciones están en recurrir a un pacto de solidaridad e incrementar los ingresos estatales vía aumento de los impuestos en forma temporal, aplicables a los sectores más pudientes de la población. Pero el esfuerzo no puede ser solo por parte del sector privado, también se requieren medidas gubernamentales efectivas, con el propósito de eliminar la corrupción, disminuir el tamaño del Estado y aplazar la inversión en proyectos no productivos.

En cuanto al mediano y largo plazo, establecer políticas tendientes a generar empleo y crear empresa, que permitan absorber la población subsidiada, e integrarla a la fuerza laboral dentro de la formalidad y con remuneración adecuada, en búsqueda de una solución definitiva a sus penurias económicas.

Los subsidios prolongados no son sostenibles a largo plazo, porque el Estado paternalista desestimula el trabajo y auspicia el conformismo. Además, la alta carga impositiva permanente, no estimula la creación de fuentes de empleo, hace no competitiva la producción y frena la innovación.

Las experiencias demostradas por países que establecieron regímenes con base en capitalismo gubernamental y subsidio absoluto, han fracasado y mantienen su pueblo en la pobreza; algunos han salido adelante, trabajando con esquemas mixtos, en los cuales existen economías capitalistas reguladas y gobierno socialistas, manteniendo la propiedad privada y la libre empresa.

En cuanto a la creación de empleo, una de las dificultades es la competitividad de las empresas frente a las importaciones, especialmente con aquellos países que cuentan con mayor tecnología o mano de obra más económica. Allí, vale la pena revisar los acuerdos de libre comercio, estableciendo cláusulas de protección y salvaguardas temporales de acuerdo a nuestra conveniencia, porque de lo contrario no será posible la empleabilidad que requerimos y tendremos que seguir aumentando los subsidios hasta hacerse impagables.