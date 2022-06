Mañana los colombianos elegimos al nuevo presidente y las últimas encuestas muestran un empate técnico. El panorama que dejan estas elecciones para el país es de gran incertidumbre, no sólo por los resultados, sino en el mediano plazo.

Si Petro gana a Hernández por un estrecho margen, se reclamarán investigaciones por la supuesta compra de votos y financiación de su campaña con recursos provenientes desde Venezuela; la legitimidad del nuevo gobierno estaría en entredicho.

Si, por el contrario, Hernández gana por un estrecho margen, Petro no sólo no aceptará los resultados denunciando un fraude, sino que además algunos de sus seguidores se volcarán a las calles a protestar, hacer bloqueos e intentar paralizar el país, parecido o más grave de lo que pasó hace 14 meses. A pesar de que Hernández ha manifestado públicamente que no acepta ningún apoyo de políticos tradicionales, la gran mayoría han manifestado su apoyo. Petro se justificará en ese apoyo para deslegitimar a un eventual gobierno de Hernández.

En el mediano plazo, el panorama no es nada mejor. La polarización del país se incrementará y profundizará geográficamente. El resultado de primera vuelta evidenció que las costas y gran parte de la periferia está con Petro y el centro, los Santanderes y Vichada con Hernández.

Para revertir este panorama los candidatos, además de aceptar los resultados, tendrán muchos desafíos. Si gana Petro, deberá tomar distancia del sector clientelista que lo acompañó en su campaña y nombrar en las carteras más importantes personas idóneas que den un mensaje de tranquilidad al sector privado y a los inversionistas, mostrando con hechos que quienes veían en él una amenaza castro-chavista estaban equivocados.

Si gana Hernández, tendrá que muy rápidamente rodearse de personas idóneas con experiencia y conocimiento en el funcionamiento del estado, que puedan ayudarle en su compromiso de la lucha contra de la corrupción. Tarea nada fácil de hacer por que tendrá un Congreso no afín. Por un lado, tendrá en el Pacto Histórico y los Verdes una oposición implacable. Por el otro, unos partidos tradicionales que forman parte, en su mayoría, del cambio que se debe hacer. Tampoco debería apelar exclusivamente a la ciudadanía, saltándose las instituciones, por que puede ser una trampa más a una frágil democracia.