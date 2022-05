En una semana los colombianos elegimos a nuestro futuro presidente y me permito brindar unas reflexiones para que tomemos la mejor decisión. El país se encuentra en una situación difícil. Como ocurre en muchos países del planeta, existe una alta polarización. La polarización afecta a cualquier sociedad pues ésta no logra encontrar objetivos en común por los cuales trabajar. Electoralmente, la polarización causa que una buena parte de la intención y efectiva participación a través del voto de los ciudadanos se base en criterios de temor o voto en contra y no propiamente por que el elector se identifique con un candidato.

La invitación en esta primera vuelta es a no votar por temor o simplemente en contra del candidato con el cual uno claramente no se identifica, sino más bien a analizar detalladamente los programas de gobierno y las propuestas de los candidatos, sus trayectorias e imaginarnos cómo serían gobernando. El análisis de las ideas y de los perfiles de los candidatos requiere tiempo, pero es un tiempo justificado por que en estas elecciones está mucho en juego.

Es importante también analizar las personas que rodean a nuestros candidatos, porque los presidentes no gobiernan solos, tienen grupos de presión y definirán un gabinete que determinará en gran parte, junto a un Congreso ya elegido, el destino de la nación.

Las encuestas tienden a determinar quiénes son los ganadores y el voto útil entra en escena. La mayoría no quiere votar por un candidato que no va a ganar, lo que se traduce, para las elecciones del 29 de mayo, en que el candidato que no parece tener opción de pasar a segunda vuelta ve reducido su apoyo. La recomendación es hacer caso omiso al voto útil y votar por quien realmente consideremos es el mejor candidato para dirigir los destinos de nuestro país.

Ya vendrá la segunda vuelta si no hay un ganador en primera que obtenga más del 50% de los votos. En este escenario, si se agudiza la polarización, el voto en contra predominará y tendremos cuatro años de un gobierno que tendrá la mitad del país en oposición, con un gran reto de gobernabilidad.