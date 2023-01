Diciembre 2012. La mesa de La Habana convoca un Foro Agrario en el que se presentan546 ponencias y 411 intervenciones, con resultados entregados en enero de 2013.Diciembre 2022. El Gobierno convoca una Convención Nacional Campesina, con 2.000participantes que sesionan en 54 mesas. Su relatoría, de 570 páginas, incluye proposicionesdiversas, unas en hojas de cuaderno y otras, extensas y sesudas, de organizaciones que seabrogan la representación campesina.¿Qué diferencias y similitudes hay entre estos procesos que se ocuparon de lo mismo condiez años de diferencia?El primero tuvo una intención legitimadora, exigido por las Farc utilizando a la UniversidadNacional y a la ONU. Los temas, “propuestos” por la Mesa, eran los ya negociados con elGobierno, pues, en mayo de 2013, el punto 1 se declaró “acordado”, pero dos mesesdespués estalló “el tal paro agrario” que no existió para Santos.El segundo fue convocado por el Gobierno, dentro de sus compromisos de vincular a laciudadanía al Plan Nacional de Desarrollo y cumplir la Reforma Rural Integral, y tambiénde sus propuestas de un Desarrollo Rural verdaderamente integral y de convertir aColombia en potencia agroalimentaria. Los temas fueron formulados por el Gobierno apartir de estas premisas, aunque en el proceso aparecieron propuestas de todo y para todo.En resumen, el primero fue un montaje; el segundo un proceso permeado por narrativasextremas, pero democrático. Frente a las similitudes, persiste el radicalismo de colectivosideologizados y estancados en narrativas de odio, frente a un Gobierno de izquierda, peroque entiende el valor de buscar acuerdos para la recuperación del campo.En esa convicción se basa el suscrito con Fedegán para compra de tierras, descalificado porlos segmentos radicales como la legalización del despojo paramilitar, frente al cual exigenexpropiación de las tierras ganaderas.En esa misma convicción, el presidente conversa en Brasil sobre Reforma Agraria con lacapitalista y tecnificada Corea del Sur, buscando modelos exitosos, aunque unasorganizaciones campesinas descalifican el modelo capitalista de “sectores como Fedegán,que ven el futuro en la tecnificación del campo, siguiendo ejemplos como Israel, Brasil oArgentina”, y añado Corea del Sur. ¡Ojalá los siguiéramos!

Mientras el Gobierno avanza en una Reforma que no se quede en la propiedad de la tierra,sino en la dotación de condiciones que la conviertan en factor de cambio, otros persisten enel odio, asociado al latifundista y a un paramilitarismo que ya no existe y del que losganaderos fuimos víctimas, reemplazado por el narcotráfico que ni siquiera mencionan.Los resultados son la mejor estrategia contra el odio que se atraviesa a la recuperaciónintegral y pacífica del campo. Por ello, a pesar de todo..., no pierdo la esperanza.