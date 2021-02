A la hora de elegir si tener una buena relación con Colombia o tenerla con el Eln, Cuba prefirió, lamentablemente, a la narcoguerrilla. Es lo que algunos llamarían afinidades electivas o atracciones irresistibles y no sorprende que esto ocurra tratándose de esa dictadura, pero no por ello deberíamos pasarlo por alto e ignorar un hecho lesivo para la democracia y la paz de nuestro continente.

Insistir en la no extradición de los líderes de esa organización que viven cómodamente en la isla, asegurando que de proceder al envío de los ‘elenos’ estarían violando los protocolos de la negociación que en su momento se establecieron, es desconocer los tratados de derechos humanos que rigen en el mundo y desconocer, sobre todo, los derechos de las víctimas que deja ese grupo terrorista en nuestro país.

No se nos puede olvidar que quienes de verdad violaron cualquier pacto de buena fe, fueron los miembros del Eln cuando pusieron la bomba en la escuela de cadetes de Bogotá por fuera de toda lógica de “guerra”. Ese solo hecho bastaría para que el gobierno cubano se decidiera a enviarlos de vuelta a Colombia. Pero no. En su más reciente carta la Cancillería de ese país le pide al nuestro que deje de emplazarlos y dice que más bien agradezcamos que nos hubieran informado sobre un supuesto atentado del Eln del que, por supuesto, no tenían ni idea los huéspedes ilustres.

La información aportada por Cuba sobre esos aparentes hechos fue tan precaria y la justificación de que los máximos jerarcas no tenían nada que ver en cualquier acción violenta que se estuviera organizando resultó tan ofensiva, que no hay duda de que el régimen tomó partido por el Eln como también lo ha hecho en otros momentos de la historia a favor de las Farc cuando presenciábamos en Colombia los hechos más violentos por parte de esa guerrilla.

Por eso frente a tanta provocación, hacen bien el Presidente, el Comisionado de paz y la canciller en insistir en que es inconcebible que Cuba ampare terroristas sin que ello tenga consecuencias internacionales. Estados Unidos y la Unión Europea deberían acompañarnos en esa solicitud de extradición y apretar al régimen cubano para que ponga a disposición de la justicia de Colombia a los determinadores de miles de muertes y secuestros extorsivos que, pudiendo haber negociado un acuerdo desde hace décadas, lo único que han hecho es burlarse del sufrimiento de sus víctimas. No es que el tren de la paz vaya a dejar al Eln, es que hace rato que partió y en vista de que nunca quisieron subirse, sólo queda la opción del combate de frente de sus peligrosas estructuras y el rechazo a cualquier tipo de protección que descaradamente les quieran dar.