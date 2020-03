Coronavirus: así vamos

Definitivamente no falta quién pesca en río revuelto frente a cada tragedia; frente a cada momento difícil. Ahora todos los políticos se atribuyen haber tomado la medida de confinamiento por 19 días y dicen que lo advirtieron mucho tiempo atrás. Cada uno cree que fue a él o a ella a quien el Presidente le hizo caso. Así Vargas Lleras, como Uribe al igual que Petro y hasta el partido Farc. Todos en plan de “epidemiólogos de twitter”, como diría mi colega Juan Manuel Ruiz, opinando sin mucho sustento y, en cambio, con gran irresponsabilidad y populismo.

La verdad es que las medidas sanitarias se toman gradual y progresivamente y su mejor efecto no se logra cuando sobrevienen anticipadamente sino cuando los hechos y las recomendaciones médico-científicas así lo requieren. El Presidente Duque y el panel de expertos que lo acompaña en esta crisis tomó la decisión cuando tocaba y no cuando los políticos se lo pidieron. El tiempo no se ha perdido. La magnitud de nuestra crisis, si bien es preocupante, no alcanza todavía a ser una de las peores en el contexto latinoamericano, mucho menos en el concierto mundial y la serenidad en la toma de decisiones será crucial en los días que vienen.

El país debe prepararse para asumir este reto con cuidado y disciplina. De allí que sea tan importante que más allá de los esfuerzos en salud pública, nos concentremos también en la mitigación -esa sí temprana- de los graves efectos económicos que se nos vienen. Las empresas privadas, sobre todo las más grandes, están haciendo lo suyo y el gobierno debe contribuir con medidas enfocadas prioritariamente en quienes están por debajo de la línea de pobreza, en los informales y en los independientes.

El Presidente, con esta medida de aislamiento obligatorio, retomó el liderazgo e incluso los más acérrimos opositores del actual gobierno, han decidido por una vez bajar las armas y anunciar su apoyo al primer mandatario en esta materia puntual. Los medios tenemos que seguir entendiendo que nuestro oficio se constituye ahora más que nunca en un servicio público fundamental e informar con rigor, sin alarmismos y sin sensacionalismo a la hora de abordar los anuncios de nuestras autoridades.

Sin embargo, los ciudadanos, tenemos la última palabra: “Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos”, decía el empresario estadounidense Ray Kroc. No sobra nunca insistir en ello