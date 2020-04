No se trata de volver a la normalidad. Se trata de construir una nueva normalidad en la que rescatemos lo mejor, cambiemos lo que desde hace décadas requería una regeneración y desechemos definitivamente lo que nunca nos hizo bien. Esta experiencia difícil que todos estamos viviendo tendría que dejarnos varias lecciones. El ‘reseteo’ del capitalismo del que habla Alejandro Gaviria -que no implica la renuncia a él, pues está probado que el resto de modelos económicos son todavía más fallidos- significa que nos concienticemos de que es posible combinar la protección de la vida y el valor de la salud con la economía sustentable y que trabajadores y empleadores tengamos una noción más clara de la construcción de la riqueza colectiva con el cuidado del bienestar social. Pero, además, el hecho de que los animales salgan a las calles reclamando un espacio que consciente o inconscientemente les quitamos o que los niveles de contaminación hayan disminuido en varias ciudades del país, nos dice que el planeta necesita un respiro y que debemos adquirir pleno entendimiento sobre este tema.

La otra lección que debería quedarnos, y en la que hemos insistido en columnas pasadas, es que los grandes problemas solo pueden ser superados a través de una respuesta colectiva y alineada con los intereses generales mucho más que con aquellos particulares. Esa noción del “nosotros” por encima del “yo”, ha tomado valor en estos días y puede llegar para quedarse si así lo decidimos.

En esa misma dirección, la alineación que, en términos generales, ha funcionado entre los ciudadanos de a pie que se están quedando en sus casas o que adquieren una cultura del cuidado, debería impregnarse entre nuestros dirigentes. No sé ustedes, pero yo he notado una humanización de la política en los últimos días que me parece positiva. Cuando el Presidente decretó la cuarentena nacional e incluso cuando decidió extenderla, tirios y troyanos estuvieron de acuerdo y cerraron filas en torno a la determinación del gobierno. De la misma manera que cuando Gustavo Petro anunció que tenía cáncer, unos y otros, opositores y aliados, salieron a solidarizarse y hacer votos sinceros por su pronta recuperación. Ojalá esa empatía se extienda más allá de estos días de crisis y haga parte de esa nueva normalidad.

Pregúnteselo usted y discútalo con su familia: ¿qué dejarían atrás? ¿qué harían distinto cuando todo pase? ¿cómo quieren vivir esa nueva normalidad?