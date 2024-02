No voy a entrar en el debate de si hay que seguir produciendo y consumiendo películas sobre el narcotráfico. Cada cual es libre de ver lo que quiera y no por protagonizar una película sobre ‘Griselda’, Sofía Vergara o Karol G son menos tesas. En cualquier caso, me gustan más las ‘bioseries’ de gente que hay que admirar y no odiar; de personajes vivos, vigentes, actuales, que tienen mucho qué enseñar.

Por eso me gusta Rigo, la novela del canal RCN que está tan de moda. Aunque deba declarar en este punto un conflicto de interés por trabajar para el mismo grupo de medios que la produce, lo que tengo que decir es lo que le oigo a niños y jóvenes, a gente de estratos bajos y altos, a colombianos en el exterior que están pegados a la producción: no son las groserías las que cuentan -aunque le salgan extrañamente bien al personaje- es el ejemplo de resiliencia, la lucha contra la adversidad, la fe a prueba de obstáculos y el amor y entrega familiar, más allá del ciclismo, lo que hace que una ‘bioserie’ como ésta, tenga mucho para elogiar.

Y, en el centro, por supuesto su protagonista; el de la vida real; el ciclista, el empresario, el papá, el líder que se ganó un espacio en el corazón de los colombianos: el gran Rigoberto Urán. De él se puede decir todo esto sin temor a equivocarse pero también se vale decir que no es el ciclista colombiano que más lejos ha llegado; de hecho, con frecuencia, es el segundo o tercero en varias de las competencias internacionales más importantes. “Tiene alma de segundón”, dijo alguien que lo conoce bien y, con todo, y por lo mismo, se vuelve tan admirable y aleccionadora la carrera de Rigo. En una sociedad que lleva a sus mejores exponentes a obsesionarse por el éxito, por ser los primeros, por no perder una, por ser competitivos hasta el extremo, a veces ser segundos pero ser buenas personas es más importante y conecta más con las emociones de todos que convertirse en máquinas condenadas al perfeccionismo.

Me gusta de Rigo, que siendo segundo en el ciclismo, es primero en humanidad, en generosidad, en carisma y buena onda. Me gusta que la televisión le abra espacio a historias ‘blancas’ de esas que dicen los genios del marketing que “no venden”; me gusta que directores, libretistas y actores se le midan a estos proyectos y me gusta que en Colombia haya muchos ‘Rigos’ que lleguen lejos a punta de sudor y pedaleo honesto.