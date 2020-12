Recién se conoció la noticia de que el contratista Fernando Trujillo le daba carne de caballo y burro a los niños alimentados por el PAE en Santander, volvieron a encenderse todas las alarmas frente a los abusos y actos de corrupción que se cometen en Colombia a costa de nuestros niños y niñas. No es el primer caso y lamentablemente tampoco será el último pues a falta de sanciones reales para quienes incurren en estas prácticas, los mismos de siempre seguirán en sus andanzas con la plena certeza de que no les pasará nada.

Este caso de Trujillo indigna hasta los tuétanos. Desde el 1 de diciembre, un juez decidió mandarlo a la comodidad de su casa para que desde allí cumpla con una detención domiciliaria que es más una burla a las familias de los niños que alimentó mal, que una garantía judicial. No siendo esto suficiente, ahora, según reveló Noticias RCN, la fiscalía planea un preacuerdo con este contratista que lo llevaría a recibir una rebaja a la mitad de su posible condena. Por mucha colaboración que ofrezca, cuando se trata de delitos contra la infancia, no debería haber ningún atenuante. Piensen ustedes que este contratista logre una reducción de 8 a 4 años y que luego por su buen comportamiento y trabajo, disminuya todavía más ese tiempo de prisión intramural, si es que no lo dejan con casa por cárcel. Se trataría de la sanción más risible que uno se pueda imaginar y el mensaje que se enviaría a otros de su calaña sería el de que definitivamente “delinquir, paga”.

Soy consciente de que en nuestro sistema penal este tipo de negociaciones no solo son permitidas, sino que adicionalmente resultan deseables en algunos casos para recuperar más rápidamente recursos o llegar a peces gordos y el desmantelamiento de redes más complejas con la colaboración del beneficiado con un preacuerdo o principio de oportunidad. Sin embargo, el sentido común –que a veces es el menos común de los sentidos– invita a reflexionar sobre el manejo de ciertas situaciones tan sensibles.

Confío en que la Fiscalía obtenga un buen resultado derivado de una estrategia jurídica como ésta y que el pillo no se quede con los beneficios y la justicia sin los efectos esperados. Sé que al frente de esta controversia hay agentes del ente investigador que entienden lo que hacen, pero eso no nos quita el derecho a los ciudadanos de indignarnos ni de abrir los ojos para pedir una negociación con justicia para las víctimas y no con gabelas para el criminal. Por lo pronto le da a uno la impresión de que el señor Trujillo no tacó burro haciendo lo que hizo, y eso da mucha rabia.