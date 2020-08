¿Nos está quedando grande?

Aunque lo que se dice en unos audios que andan circulando por ahí fuera verdad; aunque los jóvenes que fueron asesinados en Cali estuvieran metidos en actividades delictivas; aunque quienes fueron acribillados en Samaniego en Nariño hicieran parte de algunas bandas al servicio del narcotráfico y aunque por falta de oportunidades muchos de nuestros jóvenes más pobres sucumbieran al crimen como método de subsistencia, nada en el mundo justifica sus muertes, mucho menos por parte de personas que creen que la justicia se puede tomar por mano propia.

Frases como “no estarían recogiendo café”, “quién los mandaba a salir a la calle a esas horas” o “por algo sería”, deberían desterrarse de una vez por todas de nuestro imaginario colectivo. Ni siquiera en el legítimo combate de la violencia por parte de la Policía o el Ejército, dar de baja a alguien -en sus términos- puede ser la primera opción. Pero preocupa mucho que, además de las muertes, esté enquistada en el alma nacional la idea de que unas vidas valen menos que otras y que algunas masacres se justifican si quienes mueren en ellas “se lo habían venido buscando”.

Esa noción de “estados paralelos”, de zonas vedadas para la fuerza pública y de dominio de unos matones con la capacidad de decidir quién vive o quién muere, debe ser rechazada por todos. No es normal que un barrio marginal en una ciudad tan importante como Cali se la disputen unos grupos violentos y todo se valga a la hora de asegurarse el control del lugar. No podemos habernos acostumbrado a que, en un municipio como Samaniego, no se puedan iniciar proyectos productivos aislados del negocio de la coca, porque en cada esquina de la zona rural hay un artefacto explosivo sembrado y listo para quitarle las extremidades a los niños y jóvenes que allí habitan.

Por supuesto que al Estado le está quedando grande desde el punto de vista de seguridad nacional lo que está pasando, pero como no todo ha de reducirse a lo militar, haría falta preguntarse qué piensa hacer la justicia para que los responsables de estos delitos queden a buen recaudo y no salgan por vencimiento de términos a las primeras de cambio. ¿Qué estrategias se están orientando para garantizar educación y oportunidades laborales a quienes se ven tentados por el dinero fácil? El reto es mayúsculo e integral y no solo se trata de echarle la culpa al presidente de lo que ocurre. El Estado somos todos y si el Estado está fallando, somos todos, como sociedad, los que nos estamos equivocando.