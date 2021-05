... O mejor aún: ¿Está muerto ‘Jesús Santrich’? Nada está claro todavía. Las dudas surgen por el silencio mismo del régimen venezolano y la cantidad de versiones no oficiales que tiene la inteligencia colombiana. Como lo escribió María Isabel Rueda, en su columna de ayer, “el cadáver no aparece. Los de la ‘segunda Marquetalia’ se movieron del lugar donde estaban asentados en Venezuela. La página supuestamente de las Farc en la que se confirmó la noticia de la muerte de ‘Santrich’ arroja para inteligencia militar grandes dudas sobre su autenticidad”. Los americanos están indagando más y la teoría de un grupo de mercenarios que fueron en búsqueda de ‘Santrich’ para cobrar luego la recompensa, no es del todo descartable. La misma María Isabel se plantea con razón: “¿Algún día conoceremos la verdad de ‘Santrich’ o su suerte se convertirá en un mito?”.

Lo que sí está requete claro es que en Venezuela los maleantes y narcotraficantes se pasean como pedro por su casa. Y lo que también evidencia este tema es que fueron tantos y tan descarados los salvoconductos que recibieron estos criminales que ni la guardia venezolana implicada en esas actividades ha podido ponerle órden al asunto y, por el contrario, la pelea por el control territorial, del otro lado de la frontera, se salió de madres y le plantea un reto mayúsculo al dictador Maduro en el que hasta los rusos, según informes de inteligencia, también están participando.

Como resultado de este despelote, los venezolanos seguirán llegando a buscar refugio en Colombia y entre la inmensa mayoría de gente buena que cruza hacia este lado, no faltan los que se han colado con malos propósitos y se han entregado a la violencia y el crimen en nuestro territorio.

La pregunta sobre quién mató a Santrich o si está muerto o vive todavía, no sólo tiene que ver con un hombre que le hizo mucho daño a Colombia y se burló en las narices de toda la institucionalidad del acuerdo de paz. Su respuesta define las rutas para seguir combatiendo las temibles disidencias de Gentil Duarte, el ELN y la propia ‘segunda marquetalia’ que hay qué ver cómo responde frente a la supuesta muerte de su líder.

Ojalá algún día pronto sepamos con certeza lo que ha ocurrido, porque como dijo el analista Jhon Marulanda en Noticias RCN, lo peor que podría pasar es que Santrich además de hacerse el ciego, ahora también pretenda hacerse el muerto.