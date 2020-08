¿Volverá Mancuso?

¿De quién es la culpa de que la extradición de Salvatore Mancuso todavía esté embolatada? Muchos dicen que es del Gobierno. Otros creen en la “teoría de la conspiración” según la cual Pacho Santos, Alejandro Ordoñez, Álvaro Uribe e Iván Duque se pusieron de acuerdo para que Mancuso no volviera al país a contar sus verdades. Sin embargo, pocos hablan de la responsabilidad de la justicia colombiana en estas demoras que hoy dejan en la incertidumbre a miles de víctimas que no saben si el exjefe paramilitar volverá a Colombia a ponerles la cara.

La verdad es que la justicia la ha sacado barato en todo este tema. Y con esto no quiero excusar a nuestra Canciller que no puede hilvanar una idea sin tener un papel al frente leído y que la ha embarrado de cabo a rabo en la forma en que comunica estos asuntos. Sin embargo, no puede ser que el caso en el que tengamos una orden de detención preventiva más sólida contra Mancuso, sea uno chimbo de lavado de activos, cuando hay tantas conductas tan graves cometidas por este señor. Parece increíble, pero resulta cierto, que los jueces y fiscales tuvieran que rebuscar en los cajones para encontrar documentos que nos sirvieran para persuadir a la justicia estadounidense de la importancia de enviar a Colombia a Mancuso y no a Italia.

No puede ser, tampoco, que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, solo haya mandado la orden de captura contra Mancuso, el 18 de agosto de este año presionado por la opinión pública y después de haber decretado que la pena del exparamilitar ya estaba cumplida, como lo dijeron en noviembre del año pasado.

Recuerden, amables lectores, que el Gobierno no puede moverse sin que existan esas órdenes de captura con fines de extradición que deben venir de la rama judicial. Por eso digo que todo esto arranca mal por cuenta de la justicia que es a la que debería caerle el más duro de los reproches por la inacción en el caso de Mancuso. Todavía algo se puede hacer y Estados Unidos podría considerar la deportación del paramilitar y narcotraficante a Colombia, por vía administrativa, alegando que enviarlo a Italia podría significar un riesgo para la seguridad nacional de ese país. El Embajador Santos se está moviendo duro en esa dirección. ¿Lo logrará? Amanecerá y veremos...