“Nuestras mini-cuasi recesiones sectoriales”

Enseña la economía, aunque sin una definición oficial, que una recesión económica es una contracción significativa de la actividad económica, donde la mayoría de quienes realizan el análisis la asocian a dos trimestres consecutivos de contracción del PIB real, sumado a impactos negativos en indicadores como empleo, ingreso real, ventas, producción industrial, entre otros. Justo por eso en países como USA declarar una recesión técnica demora un tiempo por la evaluación de la multiplicidad de variables. Esas recesiones pueden tener origen en aumentos de precios o costos, choques negativos al PIB, políticas monetarias o fiscales contraccionistas, incertidumbre, entre otros.

Por todo lo anterior me atrevo a afirmar que Colombia ni está en recesión, ni llegará a ella. Y lo hago no sólo por sufrir personalmente de optimismo, a pesar de las dificultades, muchas de las cuales autoinducidas aún por quienes gobiernan, sino también porque siento que llegar allá supondría una acumulación de hechos y errores que aún son evitables o no se han presentado. Pero habiendo dicho eso, no cantaría victoria en no experimentar peligrosas mini-cuasi recesiones sectoriales.

La lista es larga!! La industria manufacturera lleva 6 meses cayendo en producción, 7 meses en ventas y 4 en empleo. El 87% de los subsectores industriales están sufriendo. Las ventas del comercio minorista completan 6 meses de contracciones y afectan al 79 % de los subsectores. En servicios el 40 % de los subsectores tiene caídas similares. Las exportaciones llevan 9 meses cayendo, y aunque con diferencias, lo hacen en hidrocarburos/minería, agro e industria. Las ventas de vivienda nueva tienen el peor dato en 10 años en la historia y lo mismo sucede con el área licenciada. Lo más grave de todo, es que la inversión privada lleva dos trimestres consecutivos con cifras negativas (-24 % y -8 %). Y el sector hotelero, que venía creciendo, ya en el último mes mostro caída en la tasa de ocupación y se afectaron 16 regiones de Colombia.

Pero como se trata de mejorar y ayudar en esta recuperación, van algunas ideas. La primera es celebrar el encuentro de Minhacienda con el Consejo Gremial para trabajar en equipo en reactivación, pero sería recomendable reactivar el Comité Nacional de Competitividad. Haciendo esto, y con la tarea del Banco en reducir tasas en la medida de lo posible, podríamos ayudar a que las cuasi-mini recesiones sectoriales no extiendan su impacto a las grandes cifras macro.

DE POSTRE:

Este domingo se espera de nosotros que elijamos a conciencia personas responsables, experimentadas, íntegras y que no caigamos en visiones extremistas, polarizantes y populistas, que destruyen antes que construyen con esperanza proyectos colectivos compartidos de nación o de región. A votar masivamente por esto!!