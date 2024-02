El Bucaramanga ilusiona

El lente de Jotas - Especial para Vanguardia

Hay muchas maneras de ganar. Unas veces ocurre el milagro de la victoria con buen fútbol. Otras sin brillo pero con orden. Otras veces por obra gracia de la fortuna. Y hay ocasiones en las que se gana siendo el mejor equipo en el campo de juego del primer al último minuto. Y ese fue el Bucaramanga que ganó sus dos partidos de visitante ante Jaguares y Santa Fe.

Los goles se logran con un repertorio diverso. En Montería con certeza y efectividad en una pelota parada ( Jugada Preparada). Y ante Santa Fe con juego elaborado. Ante Jaguares con el fuego sagrado de sostener al rival luego de sufrir una expulsión clave. En Bogotá con modificaciones de índole táctica. En ambos partidos con puntos altísimos del portero Aldair Quintana y sus defensores centrales. En dos escenarios distintos climatológicamente hablando. Humedad y Frío. Llano y altura. Así va el Bucaramanga en el campeonato.

Su DT va imponiendo una idea de solidez en arco propio como primera condición no negociable. Firmes, solidarios y ordenados con el respaldo de un portero de nivel excluyente. Después, de a poco, se trata de progresar en fase ofensiva. Se trabaja bien la pelota quieta en defensa y ataque. Se trata de elaborar cuando los virtuosos se juntan (Sambueza y compañía). Por ahora todo sonríe. Se quebró una racha de 22 años sin ganarle a Santa Fe en el Campín de Bogotá. El Leopardo es quinto en la tabla y va en ascenso. Próximo turno este sábado ante Once Caldas a quien no se le gana en la ciudad bonita desde 2008. El equipo va por todo. Esperemos que siga así...

Hasta la próxima.

Por Juan José Mantilla Navarro.