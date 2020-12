La Mesa de Notables

El gran goleador del Atlético Bucaramanga en la década del ochenta fue Miguel Oswaldo González. Apodado el Negro, aquel zurdo era un verdadero rompe redes que fue botín de oro 1982 y 1985. Tenía como víctimas favoritas a dos porteros de estupendo nivel como Julio Cesar Falcioni, mítico guardameta del América de Cali, y Pedro Vivalda, el guardián de la portería de Millonarios.

Eran los tiempos en que Don Reynaldo Rueda Castañeda era el máximo accionista del Leopardo. Casi siempre al finalizar la temporada cuando el “Negro Miguel” volvía a la Argentina decía que no regresaba. Se iba molestó porque supuestamente había algún incumplimiento salarial sobre el final de temporada. Impase que rápidamente solucionaba Juan Carlos El Nene Díaz, un 10 de zurda genial que hacía jugar de manera estupenda al resto del equipo.

El Nene iba a buscar en la fiesta de reyes en el mes de enero a González en el corazón de Buenos Aires. Se tomaban un café y le decía: “Bueno el 20 regresamos a Bucaramanga para la pretemporada. Ya Don Reynaldo nos dio la palabra de pagarnos lo que quedó pendiente del año pasado”. Bastaba con que Juan Carlos Díaz confiara en Don Reynaldo para convencer al Negro de volver. Y el Negro volvía. Y por supuesto Don Reynaldo cumplía.

Hoy cuando el equipo Leopardo trata de armar un conjunto de nivel para 2021, habría que buscar de nuevo a quienes dejaron todo por la camiseta del club y podrían dar una mano a la hora de recomendar un refuerzo proveniente del sur del continente. Basta con tomar el teléfono, contactar a Juan Carlos Díaz, al Negro González quienes viven en Argentina y pedirles que con su ojo recomienden un jugador o dos para el club de sus amores en Colombia.

Ellos (Juan Carlos y Miguel Oswaldo) - libres del oscuro poder de los intermediarios que solo buscan su tajada en cada traspaso- pueden orientar a la institución para que no sigan llegando delanteros que en 24 juegos no marcan un solo gol, como es caso del venezolano Rubén Rojas, o del chileno Jean Pineda, quien el año pasado no pasó de 3 goles.

Jorge Ramoa, genial 10 que el Bucaramanga disfrutó en todo su esplendor y quien vive entre nosotros también puede ser el ojeador del club aquí en Colombia. Su conocimiento y amor por equipo, además de la probada estatura ética le vendrían muy bien al Atlético Bucaramanga como institución, para que vuelvan buenos jugadores a llenar de alegrías el pueblo Leopardo como ellos en su momento lo hicieron.

El Negro González, Juan Carlos Díaz y Jorge Ramoa. Una especie de Mesa o junta de notables para el equipo. Se necesita. Y mucho.

Es así.