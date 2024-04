Mañana será el lanzamiento de la estrategia Acción Unificada por parte del gobernador de Santander, el mayor general retirado, Juvenal Díaz Mateus. Un evento que se llevará a cabo a partir de las 5:00 pm en Neomundo y que será transmitido por el canal TRO. Este tipo de anuncios genera esperanza, orgullo y entusiasmo, pues la única manera de resolver de manera efectiva y sostenible la complejidad de los problemas que afrontamos es a través de la unión entre los diferentes actores de la sociedad.

Dentro de la doctrina que inspira a las Fuerzas Militares de Colombia está como base la ejecución de “una acción unificada, coordinada, interagencial, sostenida e integral del Estado”. Ahora este enfoque se lleva al territorio de Santander bajo el liderazgo del propio gobernador, el cual recoge el concepto de “impacto colectivo”, promovido por John Kania y Mark Kremer. Eso significa humildad y verdadera voluntad de cambio, pues parte del hecho, de que los actores de manera aislada, incluso el mismo gobernador, no cuenta con los recursos suficientes para hacer las transformaciones que requiere la ciudadanía y para las cuales necesita del apoyo de los demás.

La estrategia de Acción Unificada cuenta con una aproximación territorial, integral y sobre todo basada en datos. Asimismo, no parte de cero, sino a partir del andamiaje institucional de la Comisión Regional de Competitividad y de una agenda de proyectos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo como son la navegabilidad del río Magdalena o la ampliación de la vía Bucaramanga-Barbosa. También incluye proyectos inaplazables como la Virgen-La Cemento y el Anillo Externo Metropolitano. Pero lo más valioso es la actitud de convocar, dialogar, unir y hacer que las cosas pasen, la cual empieza a tener resultados: mayor presencia del Ejército, la formulación de un plan de desarrollo incluyente y la coordinación de acciones junto con Findeter, el INVIAS y los alcaldes de Rionegro, Lebrija y Bucaramanga para reactivar el peaje de Rionegro.

Esta actitud nos debe contagiar. Los alcaldes del AMB también empiezan a mostrar señales de coordinación con el pico y placa metropolitano. Llegó la hora de que a los santandereanos nos reconozcan no como individualistas, sino como personas que trabajamos en equipo. Alguien me dijo: “qué oso no articularse” y tiene toda la razón. El individualismo y el egoísmo están mandados a recoger. Es el tiempo de pasar del anonimato, de las trincheras de las redes y la descoordinación, a dar la cara, asumir responsabilidades, tomar decisiones y avanzar.