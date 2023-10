El 20 de julio, durante la instalación de la segunda legislatura del Congreso de la República, el presidente Petro aseguró que “es el momento de un Acuerdo Nacional” basado en “más democracia” y “en hacer realidad la paz”. En las movilizaciones del 27 de septiembre volvió a hacer un llamado a un Acuerdo Nacional. Esta vez el foco fue “verdad, educación y tierra como base fundamental de paz”. Para conocer acerca del objetivo y la metodología del acuerdo, hace unas semanas se llevó a cabo un evento denominado el Festival de las Ideas, organizado por Prisa Media, del que hizo parte el ministro del Interior, Luis Fernando Velazco. Al final, los asistentes, entre los cuales se encontraban diferentes líderes del país, quedaron con más preguntas que respuestas: ¿Cuál es el objetivo del acuerdo? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuál es el cronograma de actividades? ¿Mesas de diálogo?

Mientras tanto, y paradójicamente, en este mismo evento, tanto el registrador, Alexander Vega, como la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advertían que las elecciones territoriales del 29 de octubre presentan fuertes amenazadas. Debido a la presencia de grupos armados, se tendrían que trasladar puestos de votación; en Tuluá no habría comisión escrutadora debido al atentado a los juzgados; y en varios departamentos hay alertas sobre constreñimiento al elector. Según el registrador esta situación no se vivió en las pasadas en elecciones pues no se tuvo que cancelar o trasladar ninguna mesa. En otro panel se advertía sobre la desaceleración económica que vive el país y la necesidad de un plan de choque en infraestructura. De hecho, el Banco de la República bajó sus perspectivas de crecimiento económico para el 2023 a tan solo 0,9%.

Asimismo, actualmente se tramita el Presupuesto General de la Nación 2024. Según la versión inicial de la regionalización de la inversión, a Santander le corresponderían 3,4 billones, es decir, el 3,4% del monto total, pese a que aporta el 6,3% a la economía nacional. De esos 3,4 billones solo 860.000 M se asignarían para transporte y no se detalla cuáles vías. Por consiguiente, quedarían en entredicho los llamados Diálogos Vinculantes con la comunidad y lo aprobado en el Congreso, pues no se les estarían asignando los recursos necesarios a los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. En conclusión, ¿qué tal si el Acuerdo Nacional empieza por garantizar elecciones libres, la seguridad de los colombianos y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo?