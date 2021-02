Angela Merkel, ¿la antipolítica?

Las despedidas ya comenzaron. Angela Merkel, la mujer más poderosa del mundo, deja su posición de canciller de Alemania en septiembre de este año. En un mundo donde el populismo, las mentiras y la polarización están a la orden del día, las cualidades de Merkel brillan cada vez más. No parece una política profesional. Estudió física y tiene un doctorado en química cuántica. Es hija de un pastor luterano y una profesora. Renunció a la residencia presidencial y vive en el mismo apartamento que arrienda desde antes de volverse canciller. No tiene empleados en su casa y a veces se le ve haciendo compras en el supermercado. Su esposo, el científico, Joachim Sauer, rara vez aparece en los medios. No tiene redes sociales, escucha antes de hablar, no grita y habla pausada.

¿Cómo esta mujer “antipolítica” pudo gobernar la mayor potencia de Europa por casi 16 años y convertirse en un referente mundial? Precisamente, su formación y características personales se han visto reflejadas en la coherencia con su manera de hacer política, y en los resultados en la calidad de vida de los alemanes. No en vano, su nivel de favorabilidad se ha mantenido, en promedio, por encima del 70%. Genera confianza y respeto.

Merkel es metódica, transparente y mesurada. Durante la pandemia, fue capaz de admitir públicamente lo que no sabía. Es una convencida de que la política se hace construyendo acuerdos. Toma decisiones basada en la evidencia y en la opinión de los diferentes actores. De esta manera, Merkel logró que su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) se moviera del centro-derecha al centro. Ha sido una defensora de la Unión Europea (UE) y el multilateralismo. Afirma que “los cambios para mejorar son posibles si se afrontan conjuntamente”. Por estas razones, ha sabido sortear con éxito las más grandes crisis: colapso financiero de 2008, amenazas de disolución de la UE, COVID-19, etc.

Al mismo tiempo, Merkel tiene peso propio. Ella denunció a su propio mentor, el entonces canciller Helmut Kohl, ante los escándalos de financiación ilegal. Igualmente, y pese a las fuertes voces en su contra, aceptó 1,3 millones de refugiados producto de las guerras en Siria, Afganistán e Irak. Para ella, “cuando se trata de la dignidad humana, no se pueden hacer concesiones”. Para algunos, Merkel es una antipolítica, para mí, una política de verdad.