“Me alegró mucho ver cómo cantaron el himno de Santander, con ese fervor tan especial que no se escucha en todas partes. Así se siente más la santandereanidad en la sangre”. Con estas palabras inició su discurso el Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en la Asamblea de Prosantander 2023, llevada a cabo el pasado miércoles en Neomundo. Sin duda, se sintió una gran energía en el auditorio, repleto de empresarios, dirigentes políticos, alcaldes, representantes gremiales, líderes cívicos, académicos, entre otros. Varios de los asistentes viajaron por horas desde las provincias para atender el encuentro. Todos con un solo propósito: participar del foro “Avances y desafíos de la infraestructura de transporte en Santander”.

Esto demuestra que la problemática del mal estado de nuestras vías no tiene color político y es un asunto que todos sufrimos diariamente. Y no es para menos, Santander es el cuarto departamento que más le aporta a la economía nacional y ocupamos el puesto 18 en vías primarias en buen estado. Mientras otros departamentos muestran avances importantes, Santander se estancó en el tiempo. Sin embargo, cuando las fuerzas vivas de un territorio se unen en torno a una causa común, no hay quien las pare, y así se evidenció en la Asamblea.

Rafael Marín, presidente de la junta directiva de Prosantander, presentó cinco paquetes de proyectos, que se alinean con el programa de gobierno del presidente Petro: 1) desarrollo de la intermodalidad en el Magdalena Medio; 2) fortalecimiento de la conectividad con Venezuela; 3) proyectos de movilidad metropolitana; 4) consolidación del principal corredor turístico de Santander; y 5) construcción de vías terciarias. Tanto el ministro, como el director del INVIAS, Juan Alfonso Latorre, escucharon con atención los postulados y realizaron importantes anuncios.

El ministro Reyes se comprometió a: participar en la próxima junta de Metrolínea; garantizar la navegabilidad del río Magdalena; construir un ramal férreo que conecte con el río en Barrancabermeja; poner en operación el aeropuerto de San Gil; y organizar una mesa de trabajo con entidades del sector transporte para cumplirle al departamento. El director del INVIAS se responsabilizó en terminar la Vía Yuma; asistir al Comité del Convenio 1113 para establecer una estrategia participativa para reactivar el peaje de Rionegro; ampliar la carretera Bucaramanga-Zipaquirá con la reestructuración de los 5 peajes de la vía; y construir el retorno del Anillo Vial Floridablanca-Girón. Estos son algunos de los compromisos. Ahora, nos corresponde respaldar y hacerles seguimiento a los anuncios realizados. Tenemos ministro santandereano y una dirigencia articulada: una oportunidad de oro.