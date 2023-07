Los aeropuertos son la puerta de un territorito hacia el mundo y aún más para un departamento como Santander, que presenta graves limitaciones en sus vías. De ahí que sus usuarios experimentan múltiples sentimientos: felicidad, esperanza, angustia, tristeza, ilusión, rabia, etc. No hay nada más emotivo que observar la llegada o salida de pasajeros en un aeropuerto. La felicidad de saludar a un ser querido, así como la tristeza al despedirlo, son el día a día. No hay nada más grato para un visitante que sentirse bienvenido. Los primeros momentos marcan el inicio de una buena o mala experiencia.

Sin embargo, lo que se vive en el aeropuerto Palonegro dista de una terminal que brinde comodidad. Al llegar, la única opción de transporte que se ofrece es el servicio de taxis. Para acceder a un servicio de transporte especial o a un carro particular, se debe atravesar una calle y subir una rampa, que está a la intemperie y no cumple las normas técnicas. Según el criterio de algunos expertos, es una rampa de aproximadamente 14 metros con una pendiente de 12 %, cuando debería ser de máximo 8 %. Tampoco tiene barandas continuas y su ancho es estrecho para el flujo de personas que suben y bajan en momentos pico, y aún más cuando llevan maletas.

En la parte de arriba hay usualmente múltiples vehículos estacionados que obstaculizan la recogida y llegada de pasajeros. No hay quién garantice el orden de la movilidad en el aeropuerto. Esta es la situación por la cual padecieron 2,2 millones de pasajeros que transitaron por el Palonegro en 2022, sin contar con las escalas que deben atravesar, dado que en últimos años el aeropuerto ha perdido el 50 % de las rutas aéreas directas al pasar de 14 a 7.

Para superar estos desafíos se escuchan múltiples alternativas: 1) garantizar un acceso equitativo al túnel, tanto de taxis como del transporte especial y de particulares con el fin de facilitar la recogida de pasajeros; 2) techar la rampa; 3) construir una escalera eléctrica; 4) construir un parqueadero subterráneo, lo que duplicaría el espacio disponible; y 5) asegurar la presencia de policías de tránsito para evitar cogestión. Asimismo, gracias a Invest & Visit Santander (entidad liderada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga), se establecerá un plan de promoción y seguimiento de rutas aéreas junto con la concesión Aeropuertos del Oriente, gremios y entidades territoriales. Los santandereanos y visitantes merecemos un mejor aeropuerto.