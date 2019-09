La “licencia social” hace referencia a la aprobación continua por parte de la sociedad de la operación de proyectos mineros y petroleros. La reforma a las regalías que se debate en el Congreso busca aumentar los incentivos para la obtención de la licencia social a través de un aumento significativo de las regalías para aquellos territorios donde se explotan los recursos no renovables. Si bien este cambio genera estímulos para que este tipo de proyectos se lleven a cabo, la licencia social no se obtendrá si no hay tanto una extracción como una inversión adecuada de los recursos.

Por un lado, tal como se ha hablado de “minería bien hecha”, lo mismo sucede con la explotación del petróleo. Sin embargo, se requiere medir y visibilizar el cumplimiento de los estándares sociales, ambientales y económicos por parte de cada una de las empresas. Pero el cumplimiento de las normas es lo mínimo. Adicionalmente, se requiere mayor compromiso con el desarrollo del territorio. Las empresas extractivas caen en la tentación de hacer obras sociales sin una estrategia de largo plazo. Deben involucrarse en iniciativas de sofisticación y diversificación de la economía local, así como en la generación de capacidades institucionales. “Invertir en invertir” según Paul Collier.

Por otro lado, se requiere una adecuada inversión de los recursos públicos que empieza con una aprobación pertinente de proyectos. Es necesario medir la calidad en la aprobación de proyectos y mayor evidencia sobre los cuellos de botella. Es preocupante que se piense en eliminar los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) y los Comités Consultivos (CC). Los CC son conformados por las Comisiones Regionales de Competitividad, Consejos Territoriales de Planeación y universidades, entre otros, y emiten conceptos no vinculantes sobre los proyectos sujetos a aprobación. Ojo: si bien hay margen para optimizar procesos y racionalizar los OCAD, no se puede retroceder en transparencia, participación ciudadana y rigurosidad.

Igualmente, se debe velar por una ejecución de calidad de los proyectos. De acuerdo con el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), que mide el desempeño en la ejecución de proyectos, los principales productores muestran una baja y sostenida calificación, mientras que los no productores evidencian mejoras significativas. Las regalías son una oportunidad que requiere responsabilidad.