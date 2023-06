Los candidatos a la gobernación y a la asamblea de Santander deben tener en cuenta que el departamento demanda un liderazgo genuino, audaz y colectivo para lograr salir del estancamiento en el que se encuentra. El panorama no es el mismo de hace una década cuando se hablaba de “el milagro santandereano”. En materia de pobreza monetaria hoy ocupamos el décimo lugar con una tasa del 36 %, mientras que en 2012 éramos los terceros con 27,8 %. En cuanto a pobreza multidimensional, que mide el nivel de privaciones de derechos básicos como educación, salud, vivienda, trabajo y servicios públicos, si bien bajó a 10,4 % en 2022, ahora ocupamos el noveno lugar, mientras que en 2018 estábamos en el quinto.

Respecto a la tasa de crecimiento económico, mientras que entre 2006 y 2014 éramos el noveno departamento que más crecía con tasas por encima del promedio nacional (5,1 % vs. 4,8 %), del 2015 al 2022 pasamos al puesto 24 con niveles de crecimiento por debajo de la media (1,8 % vs. 2,9 %). A este mismo ritmo, el próximo año ya no seremos la cuarta sino la quinta economía del país, siendo superados por Cundinamarca, que viene creciendo a tasas por encima del promedio nacional (3,4 % vs. 2,9 %). En el Índice Departamental de Competitividad (IDC), ya no estamos en el tercer lugar, sino en el sexto puesto.

Algunos dirán que soy muy negativo, pero prefiero ser realista a optar por el positivismo tóxico, que evade los problemas. De ahí que, en lugar de cuestionar las tendencias y los datos, se debe revisar con detalle en dónde están los mayores retos. Por ejemplo, el trabajo informal llega al 75 % de los hogares y en el ámbito rural al 92 %. Según el IDC 2023, ocupamos los últimos lugares en manejo de las regalías (31), generación de recaudo local (22), gobierno digital (28), eficiencia de la justica (18), eficiencia de los métodos de resolución de conflictos (25) y trámites (26). Asimismo, estamos en el puesto 18 en infraestructura dado al gran rezago en vías primarias en buen estado (24º), costo de transporte terrestre a aduanas (16º) y cobertura de acueducto (19º). Según el Índice de Riesgos Subnacional 2022, Santander ocupó el último lugar con el mayor riesgo ambiental debido a los altos niveles de contaminación y aprovechamiento ilícito de recursos naturales y yacimientos mineros. Acá algunas problemáticas evidentes que los candidatos deben abordar en sus programas de gobierno. En la próxima columna sugeriré proyectos y alternativas de solución.