La semana pasada Bucaramanga recibió la visita de una nutrida delegación del Departamento Nacional de Planeación, DNP, encabezada por su director general, Jorge Iván González y tres de los cuatro subdirectores generales: el subdirector de Inversiones, Seguimiento y Evaluación, el subdirector de Descentralización y Desarrollo Territorial, y la subdirectora del Sistema General de Regalías. De la mano de la junta directiva de Prosantander, el Alcalde de Bucaramanga, la Gobernación de Santander, la representante a la Cámara, Mary Anne Perdomo, el director del Área Metropolitana de Bucaramanga y 50 dirigentes más de los sectores público, privado, cívico y académico, se sostuvo una conversación sobre Santander y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND).

Se revisaron los principales proyectos estratégicos de los 36 que fueron incorporados al PND en los diferentes sectores: transporte, educación, agricultura y desarrollo rural, ambiente y desarrollo sostenible, ciencia, tecnología e innovación, comercio, industria y turismo, minas y energía, gestión del riesgo, vivienda, TIC, entre otros. A Santander le fue bien en el PND. De las 36 iniciativas que fueron presentadas en el marco de la Alianza por Santander, se incluyeron 26 (72 %). No obstante, la recomendación del Director General fue seguir priorizando y cerrar esfuerzos en torno a esos proyectos. Si bien es un gran logro el que diversos proyectos hayan quedado en el PND, no es suficiente. El 85 % del presupuesto con el que se financia el PND es inflexible. De ahí la importancia de apostarle a proyectos (no objetivos), que sean de impacto regional, multisectoriales y que tengan concurrencia de fuentes de financiación. A partir de esta nueva priorización, la dirigencia debe unirse para garantizar que sean asignados los recursos correspondientes.

El director del DNP y el subdirector de Descentralización y Desarrollo Territorial señalaron la importancia de la actualización del catastro y de los planes de ordenamiento territorial (POT). “De los 87 municipios del departamento de Santander, solo Socorro y Bucaramanga se encuentran con información catastral actualizada”. Asimismo, solo 7 municipios tienen actualizados sus POT. Sin la implementación de estos instrumentos básicos de planeación del desarrollo, no habrá pertinencia en los proyectos, así como fuentes locales de financiación. Igualmente, sorprendió que solo 3 de los 15 esquemas asociativos que hay en el departamento estén registrados en el Ministerio de Interior. Estas fueron algunas reflexiones que dejó el diálogo con el DNP. La articulación de Santander con este supraministerio es de la mayor importancia y debe ser permanente si se quiere un desarrollo de largo plazo.