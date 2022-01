¿Ya inscribió su cédula?

Si usted cambió de residencia o no está registrado en el censo electoral tiene hasta el 13 de enero para inscribir su cédula en un nuevo puesto de votación y así elegir el próximo 13 de marzo el representante a la Cámara, el senador y el candidato presidencial de la coalición interpartidista de su preferencia. Esta vez, que no haya ninguna excusa para quedarse sin votar. En las últimas elecciones al Congreso, cerca del 50% del potencial de votantes se quedaron sin participar en este proceso y por lo tanto perdieron la oportunidad de expresar su voz.

¿Cree que las cosas pueden estar mejor? ¿Está satisfecho con lo que pasa en el país y en Santander? ¿Piensa que los recursos públicos se están invirtiendo de la mejor manera? ¿Considera que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de ejercer el derecho y el deber de votar? Según las encuestas cerca del 80% de los colombianos cree que las cosas van por mal camino y el 72% tiene una imagen desfavorable del Congreso. Pues bien, llegó el momento de pasar de la crítica a la acción y eso implica un mínimo de preparación. Primero, revisando el puesto de votación en la página web de la Registraduría, y, en segundo lugar, si requiere hacer algún cambio, puede hacerlo por la misma plataforma o de manera presencial en alguna de las sedes o consulados hasta el próximo jueves. De esta manera, a la Registraduría le corresponde actuar con diligencia y garantizar que el servicio virtual y presencial se preste satisfactoriamente.

En las discusiones álgidas entre personas en favor o en contra de algún candidato olvidamos que se comparte lo más importante que es su compromiso con la democracia. Acá lo que debe haber es la unión de los partidarios de las instituciones para conquistar a quienes no acuden a las urnas y a quienes no lo hacen de manera libre para que voten y lo hagan a conciencia. Muchos pensarán que nada de esto les incumbe. Pero todos somos protagonistas, pues las personas les creen a quienes tienen cerca y les generan confianza. Por lo tanto, cada uno tiene una gran incidencia en su entorno. De ahí que, en las universidades, empresas, conjuntos residenciales, redes sociales, chats y demás organizaciones y espacios, no se debe dudar en invitar a que las personas inscriban su cédula. La calidad de la democracia se construye entre todos.