¡A leer se dijo!

Opinión de Juliana Martínez.

Leer me cambió la vida. No solo porque he construido mi carrera alrededor de los libros, sino porque desde pequeña me sedujo para siempre la poderosa alquimia de la lectura de ficción.

Leer ficción es más una transformación que un viaje. Si les seguimos el juego, si aceptamos habitar el mundo que los libros nos proponen por unas horas, regresamos de esa travesía transformados.

Nadie puede salir ileso de una buena novela, porque los buenos libros nos leen mejor a nosotros que nosotros a ellos.

Pero leer no es nunca un solipsismo, pues la clave de una buena lectura es que nos conecta tanto con nosotros mismos, como con los demás.

Además, la ficción nos da un regalo único: el don de saber que, sin importar cuáles sean las circunstancias actuales, siempre es posible crear mundos distintos. Mundos quizás más libres, menos arduos para tantas personas.

Ese es uno de los grandes legados de la literatura LGBTQ+, permitirnos conectar con la humanidad que con tanta frecuencia (aún hoy) se les niega a las personas LGBTQ+, y mostrarnos que otros mundos donde se pueda amar y expresar la identidad sin miedo siempre han sido posibles.

Por eso, les invito a que, del 17 de abril al 2 de mayo, se gocen la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y, sobre todo, a que conozcan algunos de los escritores LGBTQ+ más importantes de la región.

Giuseppe Caputo, escritor y coordinador académico de la Maestría en Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo, recomienda:

En la feria, nos invita a leer a Lo que aprendí de las bestias de Albertina Carri y Los llanos de Federico Falco, y a estar pendiente de los eventos con ellos.

Otras lecturas clave: Loco afán (Pedro Lemebel), La insumisa (Cristina Peri Rossi), Redonda y radical (Tatiana de la Tierra) y Tesis sobre una domesticación (Camila Sosa Villada) y Movimientos involuntarios (Yulieth Mora Garzón).

Finalmente, yo agrego, Un mundo huérfano, del propio Caputo, Huaco retrato (Gabriela Wiemer) Bramidos de agua dulce (Flor Bárcenas), y La sonrisa de Lelé, un bellísimo cuento de Ro Feltrez.

¡Disfruten la lectura!