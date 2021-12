Diciembre es época para compartir en familia. Estos reencuentros traen alegría, pero también causan ansiedad en quienes no se ajustan a las expectativas familiares o sociales.

Estas “transgresiones” pueden ir desde una prima que no tiene pareja a sus cuarenta y tantos años, una hermana que decidió no tener hijos estando casada, un primo que es gay (y la palabra se dice siempre entre susurros y risitas, como si fuera algo malo o motivo de broma), un tío que cambió de carrera y está explorando otras opciones pasados sus treinta años, un sobrino que tiene una relación interracial y otro que es el cuidador principal de sus hijos.

Otras situaciones que generan incomodidad incluyen el cuestionar decisiones como no tomar alcohol, y los comentarios constantes sobre el peso y la apariencia de las personas.

Con demasiada frecuencia nuestra socialización nos lleva a pensar que lo que es diferente es también indeseable.

Es decir, confundimos “normatividad” con “normalidad”. Esto es, asumimos como naturales conductas y expectativas que son en realidad imposiciones sociales.

Esto es peligroso, pues en el paso de “la normalidad” a la “normatividad” siempre hay un proceso de imposición que genera distintas formas de violencia y discriminación contra las personas que no se ajustan a esas expectativas.

Ser una mujer que no es madre o un hombre gay, tener una pareja de otra raza, o disfrutar de un cuerpo saludable que no se ajusta a los estándares de belleza es perfectamente normal, pero no es “normativo”.

Y lo que debemos cuestionar no es a las personas que se salen de dichas normas, sino el pretender imponer un único modelo de vida a los billones de personas que habitamos el planeta.

En estas fiestas les invito a que dejemos la criticadera y en vez de enfocarnos en lo que creemos que los demás deben hacer o cómo deben ser, nos esforcemos por aprender sobre, y celebrar, las vidas que las personas tienen y les hacen felices.

Que estas fiestas sean un momento para celebrar las muchas cosas que nos unen, incluyendo nuestro respeto por las diferencias y la diversidad.