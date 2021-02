El día de San Valentín dice celebrar el amor. Sin embargo, solo celebra un tipo de amor: el amor romántico.

“Amor romántico” no se refiere a la existencia de “romance” en una relación. Es un término que nombra el tipo de relación que se impuso como la única moral, social y legalmente aceptable a finales del siglo XVIII y, sobre todo, durante el siglo XIX: una relación monógama, heterosexual, reproductiva, santificada por la religión y basada en la división sexual del trabajo.

Por eso, para realmente celebrar el amor, las feministas proponemos el fin del amor romántico y el comienzo de un amor más libre, equitativo y diverso.

Porque el fin del amor romántico es el fin de muchas cosas pero no del amor, ni mucho menos del romance.

El fin del amor romántico es simplemente el fin de un amor basado en estereotipos y roles de género, es decir, el fin del amor basado en la desigualdad.

El fin del amor romántico es el comienzo de un amor entre iguales.

Un amor donde las decisiones se toman de manera concertada, según los gustos, intereses y sueños de cada cual, y cuyos pilares son el consentimiento y el respeto mutuo. Un amor que sabe estar en desacuerdo sin violentar, que se autoexamina y se reinventa.

Es el fin del amor prefabricado que dice que todas las personas debemos amarnos de la misma manera.

Es la celebración de un amor que puede ser monógamo o no, heterosexual o no, estar basado en la fe o no. Un amor para el cual la única fórmula que vale es la que crean las personas que conforman la relación.

Es el fin de un amor encorsetado por los sistemas de opresión que empobrecen nuestro deseo y menguan nuestros derechos: el sexismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia y el capacitismo entre otros.

Por eso, en el día de San Valentín, les invito a reinventarse el amor, y a celebrarlo reconociendo y dignificando el derecho que tenemos todas las personas a amar y ser amadas más allá de los prejuicios, las expectativas y los estereotipos.