Hablemos de Bruno

El tío Bruno, de la película Encanto de Disney, es uno de los personajes que más influencia ha tenido en la cultura, pues representa los secretos a voces de las familias, todo aquello de lo que no se puede hablar en nombre de la “armonía familiar”.

Sin embargo, el mandato de evitar temas potencialmente “conflictivos” (tan fuerte por estas fechas) es problemático por varias razones.

Plantea los desacuerdos y las diferencias como indeseables, lo cual promueve dos ideas perjudiciales:

1) que no es posible construir familias (y sociedades) en las que las diferencias se respeten y valoren (en vez de que se intente reprimirlas o exterminarlas); y, 2) que los conflictos hay que silenciarlos en vez de nombrarlos para poder entenderlos y buscar formas de solucionarlos desde el diálogo y la comprensión mutua.

Además, este mandato de silencio también permite que se sigan reproduciendo dinámicas que no son sanas, y puede ser cómplice de que se perpetúen distintas formas de discriminación y violencia como el racismo, el sexismo, la homo/transfobia, etc.

Les invito entonces a preguntarse ¿para quién es dicha “armonía” y cuál es el costo de sostenerla? Porque, por lo general, lo que hace esa supuesta armonía es proteger a quienes juzgan, se burlan de, discriminan o violentan a quienes no encajan en sus expectativas sociales, políticas o religiosas.

Es decir, al no hablar de Bruno no estamos preservando ninguna “armonía”, estamos simplemente protegiendo a quienes pretenden imponer su visión de mundo a todos los demás, o a los bullies o abusadores de la familia.

Hablar de Bruno no es “pelear” con quienes piensan distinto a nosotros. Es aprender, como familias y sociedad, a nombrar las cosas que sabemos que no están bien; y a tener conversaciones que nos permitan escucharnos, acercarnos, querernos y apoyarnos desde nuestras diferencias, en vez de ser obligados a pretender que estas no existen o que debemos ocultarlas para ser aceptados, respetados o amados por nuestros seres queridos.

Así, como nos mostró la película, para tener una verdadera armonía familiar hay que invitar a Bruno a la mesa. Bienvenido, entonces, Bruno.