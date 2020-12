La inteligencia no tiene género, la sociedad tiene prejuicios

La semana pasada la prestigiosa revista Times puso en su portada a Gitanjali Rao para reconocer sus contribuciones a la detección de la contaminación del agua, el tratamiento de la adicción a los opioides, y el desarrollo de una aplicación para prevenir el cyberacoso.

Además, Gitanjali está rompiendo otras barreras y estereotipos: Gitanjali es una adolescente estadounidense de ascendencia india de tan solo 15 años.

Casi tan excepcional como la inteligencia de Gitanjali es el hecho de que sus padres y maestros reconocieran su talento y apoyaran su interés en las ciencias.

Esto no es así para la mayoría de niñas, y el caso de Colombia es particularmente preocupante.

La participación de mujeres en el estudio de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), no solo es muy baja, sino que ha empeorado en las últimas dos décadas.

Si en 2001 la brecha de género en estas carreras era del 23%, para 2018 había aumentado al 30%. En este mismo año, solo 1.5 de cada 10 mujeres que obtuvieron títulos universitarios lo hizo en áreas STEM.

Esto no se debe a que las mujeres no sean buenas para o no les interesen las ciencias. Las enormes brechas de género en ciencia y tecnología se deben principalmente a estereotipos que desde la primera infancia refuerzan la división sexual del trabajo y las habilidades.

Por ejemplo, los estudios muestran que la idea de que las niñas no son buenas en las matemáticas se refuerza (principalmente por padres y maestros) entre los 6 y 10 años.

No es coincidencia entonces que la literatura señale que las niñas empiezan a perder interés en las matemáticas y otras áreas relacionadas con el desarrollo científico justo a los 7 años.

¿Se imaginan un mundo donde todas las personas puedan contribuir con su talento y trabajo a la sociedad sin ser limitados por estereotipos de género, raza, o país de origen entre otros?

La historia de Gitanjali nos da un atisbo de lo que es posible si por fin entendemos que la inteligencia y el talento no tienen género, la sociedad tiene prejuicios que es urgente erradicar.