Mayo es el mes de las madres. Históricamente, esto ha querido decir la celebración de una maternidad cuyo principal pilar es el sacrificio de la mujer en nombre del bienestar y las necesidades del marido y los hijos.

Este modelo de familia es también, y ante todo, un modelo social y una política de Estado: la imposición de un mundo jerárquico y desigual que le asigna a las mujeres el rol de la reproducción, no solo de ciudadanos, sino, sobre todo, de los valores que sustentan el orden patriarcal.

En ese sentido la maternidad es un trabajo fundamentalmente político que, sin embargo, es presentado como si no fuera ni lo uno ni lo otro. Es decir, como si no fuera un trabajo (y de ahí que no se remunere) y, como si, al

estar históricamente confinado al ámbito “privado” del hogar no perteneciera al campo de lo político.

Afortunadamente el feminismo nos enseñó hace mucho que lo personal es inherentemente político, y cada vez más madres encarnan esta consigna. Las “mamás primera línea” son algunas de ellas.

Las “mamás primera línea” son un grupo de mujeres de Bogotá que se unieron para hacer lo que hacen todas las mamás: proteger a sus hijos e hijas y velar por su bienestar, solo que estas mamás lo hacen desde la primera línea del Paro Nacional.

Como las madres de la Plaza Mayo o las madres de Soacha, estas mujeres entienden su maternidad también como un ejercicio de defender los derechos, y, sobre todo, la vida de sus hijos e hijas de un Estado que se empeña en negárselos.

Así, aunque este año el gobierno nos quitó hasta el día de la madre, este mayo celebró las maternidades desobedientes, aquellas que desafían el sexismo, el racismo y el clasismo sobre los cuales ha estado sustentada nuestra sociedad por tanto tiempo.

Celebro a las mamás primera línea, y a las miles de mujeres que ejercen su maternidad como una labor diaria de construcción de una sociedad más equitativa y justa no solo para sus hijos e hijas sino para todas las personas.