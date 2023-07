Hace unas semanas, mi sobrina Montserrat me insistió en que me tenía que ver Nimona, porque es, en sus palabras, “muy épica e interesante”. Incluso me dijo que debía escribir una columna al respecto. El domingo pasado por fin la vi, y aquí estoy, haciéndole caso.

Nimona es una película animada que se estrenó en Netflix en junio (2023), y está basada en la novela gráfica de 2015.

La película utiliza todos los elementos de un cuento de hadas, pero cambia la perspectiva para hacer preguntas profundas sobre quiénes son los verdaderos héroes y los supuestos monstruos que acechan una sociedad.

En ese sentido, Nimona es, como dicen sus directores, “una carta de amor” a quienes se han sentido excluidos por desafiar las normas y expectativas sociales de una u otra forma.

Por eso, la película se aleja de toda visión negativa o condescendiente de la diversidad, y celebra el amor, la amistad, y la valentía de ser uno mismo sin etiquetas.

Además, nos muestra el impacto que esas etiquetas tienen en la salud mental de quienes han pasado años escuchando que ser quienes son es una aberración o un peligro que debe ser eliminado por “el bien” de la sociedad.

Así, uno de los aspectos más útiles de la película es que nos muestra cómo pasar de preguntas que, como dice Nimona, “no tienen importancia”, a preguntas que realmente se interesan por conocer a la otra persona, y que abren la puerta a puntos de conexión y encuentro más allá de las diferencias.

Pasar del “¿qué eres?”, “¿por qué eres así?” o “¿por qué no puedes ser como los demás?”, al “¿cómo te llamas?”, “¿cómo te sientes?”, “¿qué te hace feliz?”

En el fondo, Nimona es una bellísima y divertida invitación a que en vez de nombrar la diferencia con rótulos que deshumanizan y justificación el rechazo, la burla, la marginación, e incluso la violencia; aprendamos a ver y a reconocer la humanidad en los demás, esa humanidad que las etiquetas con tanta frecuencia nos impiden ver.

Ojalá también le hagan caso a Montserrat, y se animen a verla.