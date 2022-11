En los últimos meses, términos como “persona con capacidad de gestar” han causado confusión, malestar e incluso reacciones violentas.

Lo primero es aclarar que estos términos no son, ni pretender ser, categorías identitarias.

Es decir, no se espera que nadie vaya por ahí diciendo cosas como “hola, soy una persona con capacidad de gestar”. La gente seguirá identificándose como “mujer”, “hombre trans”, “persona no binaria” o con la categoría que mejor refleje su identidad.

De lo que se trata es de encontrar la manera más amplia posible de nombrar a quienes deben estar protegidos por un derecho concreto y/o necesitan acceder a un servicio.

Así, términos como “persona con capacidad de gestar” o “personas menstruantes” han sido usados en leyes y normativas que pretenden garantizar y expandir el acceso al aborto y a productos de gestión menstrual a todas las personas que los necesiten.

Aunque feos, estos términos nos recuerdan que si bien la mayoría de mujeres cis (no trans) podemos necesitar estos servicios en algún momento de nuestras vidas, no somos las únicas. Este también es el caso de los hombres trans y las personas no binarias asignadas al sexo femenino al nacer.

Otra alternativa es reconocer y nombrar a cada grupo que necesita dichos servicios. Por ejemplo, decir: “mujeres, hombres trans, personas no binarias asignadas al sexo femenino al nacer y otras identidades con capacidad de gestar”.

Sea como sea, lo que no podemos es seguir pretendiendo que solo las mujeres cis necesitamos o merecemos tener acceso a anticonceptivos o aborto entre otros.

Por eso, la próxima vez que vean uno de estos términos, antes de juzgar recuerden que, por extraños e imperfectos que sean, son ante todo esfuerzos hacia la inclusión.

Podemos estar de acuerdo o no sobre la pertinencia de los mismos, pero lo que no debemos hacer es morder el anzuelo de los pánicos lingüístico-morales y pretender que se trata de una especie de campaña de exterminio de mujeres.

No, no se trata de “borrar” a nadie. Se trata de seguir caminando hacia un mundo en que nuestras identidades no limiten ni coarten nuestros derechos.