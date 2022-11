El domingo pasado el fútbol colombiano logró el más importante éxito de la historia: ser subcampeón mundial de fútbol. La selección colombiana de fútbol sub 17 disputó la final contra la selección española.

Sin embargo, por tratarse de la selección de mujeres, la noticia pasó desapercibida para la mayoría del país. Gabriela Ardila Biela, doctora en historia y autora del libro “A las patadas: historias del fútbol practicado por mujeres en Colombia desde 1949” que saldrá el próximo año en la Editorial de la Universidad Javeriana, explica que “este triunfo sin precedentes pone en evidencia tres aspectos importantes sobre el fútbol”

Primero, dice la experta, “el triunfo es el resultado de más de 80 años de práctica de fútbol por las mujeres en Colombia.”

“Segundo, a pesar de ser un país futbolero, y reconocer que las reglas, los balones, los tiempos, los arcos, todo, es exactamente igual que en el fútbol jugado por hombres, cuando lo practican las mujeres, las condiciones son pésimas: no hay salarios dignos, no hay una liga nacional digna y aunque hay una supuesta profesionalización, las jugadoras no son apoyadas ni económica, ni logística, ni mediáticamente. El fútbol practicado por mujeres es invisibilizado y precarizado.”

Por último, “las jugadoras deben soportar violencias sexistas en la que son llamadas “hijas”, “muchachas amateurs”, además de “tomatrago”. No se nombran como las cracks, ni como las deportistas profesionales que son.”

Ardila añade: “es inspirador que como público estemos empezando a conocer a las jóvenes y mujeres futbolistas. Genera alegría y admiración haber llegado tan lejos, como ningún equipo de fútbol antes lo había logrado. Por eso, además de unas inmensas felicitaciones por este logro histórico, es fundamental extender nuestro apoyo a sus exigencias deportivas y laborales.”

Me uno entonces a las felicitaciones de Ardila, para decirles a la selección sub-17 de fútbol practicado por mujeres, ¡Gracias por este logro sin precedentes! Ustedes un ejemplo y una inspiración a todas las personas que practican y aman el fútbol en el país (independientemente de su género), y esperamos que pronto obtengan el reconocimiento y las condiciones laborales que se merecen.