quiles retiró el brillante casco de la exánime reina de las amazonas. Pentesilea había combatido como un furioso leopardo durante su duelo frente a Troya. El polvo y la sangre no habían afeado su valor y su belleza. El corazón de Aquiles se agitaba de remordimientos y deseo”. ‘La caída de Troya’.

Confieso que de fútbol sé muy poco, a lo mejor porque de mi padre heredé el gusto por el boxeo o el béisbol, en una época donde a las jovencitas se les prohibía practicar deportes que tradicionalmente, como decía mi abuela “eran de machos”. Pero este último domingo de julio madrugué con mi viejo, igual que en antaño, sentados en la sala frente al televisor, a ver un partido de fútbol, y no cualquiera, uno del Mundial Femenino, donde once jovencitas se medirían de tú a tú con las imparables alemanas, varias veces campeonas mundiales. Una hazaña impensable hace 30 años. Y al verlas correr, tan fuertes, disciplinadas, felices y consagradas me acordé en esos instantes de las Amazonas; esas criaturas mitológicas; esas mujeres de pecho cortado, para poder utilizar de mejor manera el arco como arma; descendientes del dios Ares y de la ninfa Harmonía. No necesitaban de hombres para gobernar. Tenían solo una reina.

El adelantado, conquistador y gobernador español, Francisco de Orellana descubrió tribus de mujeres guerreras en Brasil. Las llamó en su recuerdo, Amazonas. Y estas, le dieron el nombre al río más caudaloso del mundo.

Pero más allá de las hazañas deportivas que estas guerreras del deporte han logrado a nivel mundial, están las historias tanto de ellas como de muchas mujeres en Colombia, en la cual me incluyo, que nos ha tocado luchar en franca desigualdad con los varones en pleno siglo XXI. Es más, nuestros logros cuando se desenvuelven en terrenos tradicionalmente reservados para los hombres, son minimizados, a veces de manera sutil, otras de forma tajante y odiosa, como si no fuese suficiente con ganar trofeos o medallas o títulos profesionales; siempre hay que demostrar que valemos el doble y que lo que hacemos es suficientemente bueno, digno de aplaudir por ellos. Hoy no vi camisetas de la Selección Colombia, ni trompetas, ni gritos ensordecedores, de aquellos que levantarían hasta los muertos. Pero como nunca, con mi padre gritamos esos dos goles de Linda Caicedo y Manuela Vanegas, frente a las alemanas; hasta lloré, al verme reflejada en esas peladas, como decimos en la Costa, porque me ha tocado lucharme la vida, tanto en lo personal, como en lo profesional con arco y flecha.

Mi papá lo sabe, por eso me miró con ternura y me dijo: “Esa Selección es increíble hija, y juegan tan buen fútbol como los hombres”. A lo que yo le contesté: “No papi, a ellos les hace falta jugar tan bueno como esas mujeres”.