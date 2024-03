Unas buenas y otras malas

Ni que viviéramos en el país de Alicia. Pero es la historia vista desde la dialéctica: unas negras y otras blancas; porque descartados están los paraísos soñados o sea la placidez total. Colombia no es la excepción; que lo digan los informadores de todos los días, muchas veces haciendo fuerza hasta la desinformación para que las noticias buenas superen a las malas. Solo de la semana que ya pasó algunas buenas y otras malas.

Cómo no calificar de buena la decisión legal de fijar términos a la detención preventiva, por indicios o sospechas, aplicando el principio constitucional de que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario que aquí se viene interpretando al revés. Lo normal sería que nadie esté preso mientras no sea condenado; las cárceles superpobladas de robagallinas sospechosos que pueden pasar años entre mazmorras -eso son nuestras cárceles-, sin definición de su situación jurídica. La solución llega muy tarde. Quienes desean que se legisle con nombre propio ya dicen que fulanos saldrán libres, asunto que deberá resolver la administración de justicia mostrando eficiencia y eficacia.

Y otra buena: la comisión de la verdad en el posconflicto, como escenario para destapar las cartas tapadas ya sin consecuencias judiciales; una especie de Juicio de Nuremberg pero sin ahorcados.

Y entre las malas, ¿que los señores de los “sanadresitos” protestan airados por las nuevas medidas contra el contrabando? ¿Alegando derecho al trabajo y contra el desempleo? Una cosa es una cosa... decía Perogrullo. ¿Están defendiendo como vendedores al menudeo a los grandes contrabandistas? Es la pérdida de sindéresis y sentido común ¿En qué país es legal el contrabando?

Por ese camino vamos a terminar justificando los ladrones de cable y la corrupción, que no se pudo bajar a sus justas proporciones, como deseaba un Presidente memorable.

¿Vamos hacia la aceptación definitiva de la delincuencia con la justificación peregrina de ser buena ,porque sirve para que cada quien “haga lo suyo”.

Y otra mala: ¿qué la fuerza pública va a poder entrar sin orden judicial y por pura sospecha al espacio particular y privado del ciudadano? ¿Estoy oyendo mal? Más parece otro colgandejo al ya aprobado pero discutible fuero militar. ¿Y el “Habeas Corpus”? ¿Se imaginan los atropellos que pueden cometerse? Es como regresar a la policía municipal a órdenes del gamonal del pueblo, que hacía lo que le daba la gana con todos aquellos que les caían mal o pensaban distirnto.