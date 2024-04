Dos mujeres II

Opinión de Libardo León Guarín.

En el escrito de la semana pasada se hizo referencia a dos santandereanas por fuera del patrón común, vinculadas a campos del conocimiento así mismo atípicos en el estudio y tratamiento de los hechos sociales, abordándolos desde la perspectiva no empírica sino científica mediando técnicas investigativas como la observación acción participante, la no participante, encuestas a profundidad, análisis de datos, etc. Si Virginia Gutiérrez de Pineda –su esposo Roberto Pineda Giraldo fue director del ICAH Instituto Colombino de Antropología e Historia- trabajó con etnias guajiras y dedicó sus mayores esfuerzos al estudio temático de diferentes tipologías de familias colombianas, Magdalena León de Leal de la primera promoción de sociólogos colombianos (1963) dedica muy buena parte de su vida académica a la mujer rural, a las trabajadoras domésticas, a los sesgos de género, a la demografía como especialista en investigación social y estudios femeninos.

Bachiller del colegio de “la Pachas”, como coloquialmente se nombra un colegio femenino de franciscanas y amplia trayectoria en Bucaramanga, a donde se trasladó la familia León Gómez desde Barichara en tiempos de la violencia partidista, años “sin cuenta”, hoy la encuentro en internet enviándole una expresiva carta de maestra-alumna a su nieta adolescente haciéndose mujer. Formada en el equipo que colaboraba con Orlando Fals Borda en la creación de la primera escuela para estudios sociológicos en América Latina, en la U. Nal., bajo la premisa de investigar la realidad social, como toda realidad, aplicando el método científico para conocerla como realmente es y no como dice la retórica que es, para trazar políticas, programas y proyectos de intervención; formaron parte de ese equipo la misma Virginia Gutiérrez, Ma. Cristina Salazar Camacho, Andrew Pearse, Camilo Torres Restrepo, Darío Mesa, Jesús Arango Jaramillo, Carlos Escalante Angulo, Eduardo Umaña Luna, Tomás Dukay, Germán Guzmán Campos, Darío Botero Uribe y más tarde la colaboración de la FLACSO sede en Chile, con Luis Ratinov, Luis Briones y Ángel Federico Nevia.

Entre tanto Magdalena León iniciaba su fructífero peregrinaje académico en época de rupturas, cuestionamientos y cambios culturales; continuó estudios en Washington -beca Rockefeller- y en la U. de Wisconsin (PHD); son más de 50 años de actividad creadora entre la docencia y la investigación social, de lo cual dan cuenta 12 libros publicados, algunos con equipos de trabajo, 21 artículos en libros y otros 29 en revistas especializadas.