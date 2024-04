Síndrome de fatiga crónica

Opinión de Libardo León Guarín.

Es más común de la que aparenta ser y se presenta en diferentes órdenes; de él hablan los ingenieros, los químicos pero también los médicos para referirse en este caso a la salud entendida como un estado de bienestar físico, social y mental como la definió la OMS (1948), cuando el deterioro parece imparable con los medios disponibles; de igual manera las sociedades humanas que son cuerpos en movimiento hasta la inviabiabilidad, cuando se fatigan en la solución de sus problemas sociales, bien por carencia de soluciones efectivas con tratamientos acertados o porque no aplicaron a tiempo lo de “es más fácil prevenir que curar”; veamos con un ejemplo ilustrativo la “carreta” anterior.

Estamos con la soga al cuello por la inseguridad de variadas modalidades que, en el mejor de los casos atienden las autoridades con represión, prohibisionismo, medidas inmediatistas mientras cede el escándalo puntual, como lo llama Piedad Bonett (El Espectador 07-04-24), comentando la decisión del alcalde de Medellín al aplicar la estrategia de vender el sofá prohibiendo, por decreto, la circulación de menores de 18 años en dos parques. Es como buscar al ahogado aguas arriba y dejar el problema en remojo con la seguridad de que cesado el aspaviento, el problema subsistirá.

Pero no se trata de de alentar la delincuencia; desde luego medidas inmediatas se necesitan pero sin caer en la ingenuidad de creer que son suficientes; los problemas sociales tienen raíz y desarrollo en la sociedad misma; el delincuente no nace sino que se hace en el medio lo saben las Ciencias Sociales desde hace cerca de un siglo, razón de más para desterrar la creencia según la cual muertos los delincuentes se mata al delito. Además de la punición, la organización social debe sostener políticas que favorezcan el empleo digno, la educación para el trabajo como fuente de vida y bienestar y la disminución apremiante de distancias socioeconómicas tan protuberantes como las que hoy padece la sociedad colombiana. Se trata de medidas simultáneas de corto y largo plazo para que el síndrome de fatiga crónica que hoy padecemos no sea solo diagnóstico sino problema por resolver.

Adenda.- “A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se practica de igual a igual, la caridad se practica de arriba abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder” (Eduardo Galeano).