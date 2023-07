Cuando en una sociedad hay que disponer de vigilantes armados y policías para que en alrededor de las escuelas y colegios –territorios de paz- protejan a su personal y sobre todo a los menores de la delincuencia común, llámense microtraficantes, raponeros, delincuentes o pícaros. Sí; algo pasa. También con las medidas para controlar estas sociopatologías centradas exclusivamente acudiendo a medidas inmediatas por lo general al control policial, además sin saberse que efectivas son porque casos se han visto. Pero dejando sospechas a un lado, se trata de medidas punitivas, apoyadas en la creencia de que reprimiendo el delito este desparece; puede controlare pero no desparece si no se va a lo profundo de las causas que no son genéticas, porque el delincuente no nace, se hace. Parecen ser medidas apoyadas en los partidarios del “bala es lo que hay” y la pena de muerte.

¿Y cómo se hace el delincuente? Socialmente; las medidas inmediatas como la que comento pueden resultar efectivas de momento pero no a largo plazo, de no ser que la sociedad tenga recursos suficientes para sostener ejércitos enormes de soldados, policías, celadores, vigilantes privados, informadores; lo otro es no quedarse ahí sino prevenir tomando medidas a largo plazo en el empleo, la protección nacional a la producción de bienes y servicios sin regalar nada, porque ahí está Venezuela; subsidiaban hasta la sonrisa, formando un amplio sector parasitario.

A este tema se refirió el Presidente Petro en la apertura de sesiones del Senado: “Este gobierno espera reactivar la agricultura, la industria y el turismo y de ahí vamos a reemplazar lo que estarán dejando de comprar carbón y petróleo” “El camino que proponemos tiene dos pilares por ahora, la justicia social y la justicia ambiental.... Porque “preservar la vida está en el centro de la humanidad de todo el Mundo” ¡Si lo dejan! No le gusta a la derecha que le hablen así, con profundidad, sino que desde la Presidencia se cocinen cambios se quita y pon o que asistan a foros internacionales como bultos, sin ninguna ponencia o reclamo, ni representación digna del país.

Adenda.- La exministra Vélez sale del gabinete dejando una muestra de valentía, que como la exministra Corcho, servirá para demostrar la firmeza del gobierno para defender sus proyectos de cambio. Cansada y aburrida con tanto ataque porque sí y porque no, prefirió retirarse.

lileguar@gmail.com